那是一個特殊的農曆新年。大年初一是闔家團圓的日子，女兒特意從佛州 飛來紐約（New York）陪我吃了一頓熱氣騰騰的年夜飯，次日一早，她便帶著我啟程飛往她家，開啟為期兩周的度假時光。

在機場入口處，女兒體貼地為我申請了輪椅服務，負責推行的是一個約莫十七、八歲的少年，他白淨、苗條，面容俊秀中帶著一絲尚未褪去的稚氣。

在通往候機廳的長路上，他表現出了與年齡不符的沉穩與細緻。他小心翼翼地推著輪椅，走得既慢且穩，彷彿手中呵護著一件易碎的珍寶。半路上，我想去洗手間，他便靜靜地守在門外，不急不躁地耐心等候。

到了安檢處，最繁重的活兒來了。他手腳利索地將我和女兒沉重的行李搬上搬下，穿梭在傳送帶與推車之間。雖然看得出他已透支了不少體力，鼻尖甚至沁出了細汗，但每當轉過頭來，他的臉上始終掛著那抹真誠而靦腆的微笑。

安檢結束後，他將我們安全送抵候機室門口，離別之際，女兒從錢包裡抽出一張二十元的鈔票，迅速而自然地塞到他的手裡。少年含笑著道謝，隨後推著空輪椅消失在人群中。

我坐在一旁，內心泛起一陣驚訝。我略有狐疑地看向女兒，心裡忍不住盤算：為什麼給這麼多？記得上次類似的情況，五美元已是慣例，這次竟翻了四倍。

女兒敏銳地感到了我的疑問，她沒有急著辯解，而是露出了一個溫柔且真摯的笑容，輕聲說道：「媽，自從我的兒子開始步入社會打工，我才真正體會到其中的不易。像這樣的小青年，如果你多給一點小費，這種被肯定的快樂能支撐他們高興兩三天。」她頓了頓，眼神中閃爍著慈愛說：「我們應該有這種同情心和同理心。」

在那一刻，候機室喧囂的氣氛彷彿安靜了下來，女兒的話像是一記溫柔的鐘聲，在我心頭迴盪。她在那一瞬間，竟成了我的老師，給我上了一堂關於「愛」的課。

對待年輕一代，我們不僅僅要看他們提供的勞務，更要看到他們背後作為「孩子」的身分，多一份體貼，就是一份愛護；多一份支持，就是一份鼓勵。像對待自己的孩子一樣去關愛他人的孩子，這或許就是世間最溫暖的善意循環。

新年伊始，我帶走的不僅是度假的期待，還有一份沉甸甸的、關於同理心的人生智慧。