那一夜，波士頓 （Boston）的空氣帶著冬末的清冷，而室內卻因爵士樂 的流動而暖意四溢。隨著旋律響起，便像輕輕推開了某扇時間之門，讓人不由自主踏入節奏之中，女歌者的聲音明亮而帶著微微顫動，彷彿連空氣都被她牽引著旋轉。

我一不小心又犯了老毛病，明知自己早已不再年輕，卻還是像被音符點燃一般，在舞池裡連續飛舞了兩個小時。那一刻，年齡似乎被輕輕放在門口，忘了帶進場內。我甚至自嘲地想，自己大概又暫時退回成一個「中年少女」，在節拍之間任性地快樂著。舞池裡燈光流轉，人影交錯，而我只是其中一個不肯停下的小瘋丫頭。

與舞伴的互動，是一種不需言語的默契。手與手輕輕相扣，左手落在對方肩上，身體微微側向，在爵士樂的節拍裡調整呼吸與步伐，眼神偶爾交會，便已足夠。每一支舞都是短暫的同行，一曲終了，禮貌擁抱與道謝之後，又各自走向下一段陌生的節奏。這種相遇與分離的節奏，反而成了一種優雅的秩序。

然而舞會並非全然完美。有時因為不好拒絕，便接受了並不合適自己的舞伴，結果對方的氣息讓人不由自主後退；也偶爾遇到初學者過於用力，甚至牽動手腕不適。於是漸漸明白，舞蹈雖是歡愉之事，也需要選擇與保護自己。年齡也許帶來某些限制，但也同時帶來了更清晰的判斷。

偶爾也會被婉拒，或在某些舞者的目光中感到自己已被歸入「老太太」的行列。但搖擺舞的世界畢竟公平，只要技術足夠純熟，年齡便不再是界線。身體與音樂對話的方式，終究勝過外貌的標籤。

跳累了，便暫時退到座位上，音樂仍在延續，我則成為一個安靜的觀眾，看舞池仍舊流動如水。鄰座的舞友讚我舞跳得好，我笑著回應，鼓勵她多加練習。那是一種在節奏之外的溫柔交流。

有時也會想起另一種爵士之夜：在城市的爵士廳裡，一張入場票動輒五十美元，還未計飲品，而整晚只能靜靜坐著聽音樂，手指在桌面輕敲節拍。音樂雖好，卻缺少了身體的參與，總覺得少了一半靈魂。相比之下，舞會的二十美元門票，卻讓人同時擁有聽覺與身體的自由，彷彿更加完整。

樂團的成員在燈光下持續演奏兩個小時，不曾停歇。每一名樂手所獲不過百元酬勞，卻以全身心投入換來一夜的流動與歡愉。這樣想來，音樂本身也帶著一種不被看見的辛勞與堅持。

直到午夜鐘聲輕輕落下，舞步終於停歇，人群逐漸散去，彷彿童話故事裡的情節也走到尾聲，只是這一次的灰姑娘是自己開車回家。寒氣從車窗外滲入，指尖漸漸冰冷，心卻仍留在剛才的旋律裡。

回到屋內，洗去一身喧鬧與汗意，世界重新安靜下來。那一夜的音樂、舞步與笑語，像被妥善收存的一段時光。明天醒來，又是新的日子，而心裡仍相信——只要音樂還在，就仍有舞可跳。