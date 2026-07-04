傍晚去前院信箱查看是否有信件，像往常一樣，裡面躺著一些廣告，沒有什麼令人驚喜的東西。從信箱拿出信，隨手翻了一下，突然一封信滑出來，看起來像是政府機關的信函，仔細一看，是徳拉瓦州政府的公文，心裡馬上浮現一個問號，州政府怎麼會寄信給我，是不是我忘了繳什麼過路費或者停車費？

心裡正好奇，妻在一旁說：「小心這是騙局，仔細看清楚是怎麼回事，別急著回覆。」拆開信封，裡面是一封德拉瓦州 「無人認領財產部門」的公函。正納悶誰會「送」我財產，而我竟然沒有去領呢？再仔細想想，不對啊，我是六年前搬離德拉瓦州，州政府怎麼會知道我現在的最新地址？這樣一連串的疑問，更加強妻的懷疑：「這一定是騙子，哪有這麼便宜的事，錢不會從天上掉下來。」我心裡充滿好奇，想要查證這究竟是怎麼回事，到底是誰送我財產，而我沒有去認領。

近年來由於詐騙案件層出不窮，而且手段愈來愈厲害，稍有不慎就會落入陷阱，因此，妻再三叮嚀，千萬不要貪小失大，把個人資料提供給騙子。為了不落入圈套，我故意不按照信中提供的指示步驟上網搜尋，而是直接從電腦進入德拉瓦州政府網站查詢，跟著網路上的指示一步一步完成，結果發現與信中提供的資訊吻合，證明所寄來的信不是假的。查詢到了這一步，唯一不明確的事是不知道「財產」的內容是什麼？值多少錢？

真相即將揭曉，只要輸入財產認領號碼，就知道是什麼「財產」無人認領了。結果出人意料：是我六年前搬家的時候，垃圾收集公司所退還的「開戶預繳訂金」及多付的服務費。我猜想，垃圾公司將退款寄回我的舊地址，但是信件被退回，成為無法投遞郵件，最終送到州的「無人認領財產部門」，待人去認領。令人驚訝的是，州政府居然能夠得知我的最新地址，通知我去認領，畢竟在這期間我搬過兩次家。

一個星期後，我收到德拉瓦州「 無人認領財產部門」的支票，證明這不是騙局。繞了一個大圈子，時隔六年，這筆錢物歸原主。望著支票，我不禁會心一笑，幸虧德拉瓦州政府鍥而不捨的精神，激起我的好奇心，加上潛意識裡的貪心，沒有把它當成騙局，丟到垃圾桶。噢，當然，也不能忘了妻的高度警覺心，才能獲得這筆意外之財。