越南下龍灣蒂托夫島。（圖／作者劉於基提供）

下龍灣位於越南 東北，距離河內（Hanoi）約一百七十三公里，海灣中有一千九百多個小島，星羅棋布，極為壯觀，很早就聽過它的大名，這次我和妻子加入大學同學組團觀光 ，很是興奮。

從河內搭乘遊覽車，一抵達即有穿著傳統服裝的越南小姐跳舞歡迎，令人有賓至如歸之感。我們搭乘的觀光郵輪有四層樓高，船隻穿梭於群島之中，每個島均有不同大小及形狀，遠看有若一座小山；山巒高低起伏，近看其實就是一個巨大高聳、長滿綠色青苔的石灰岩，從水面冒出。由於島嶼眾多又密集，遠望有如層巒疊嶂，綿延不斷，加上雲霧環繞，有如置身仙境。海水平靜，但有層層水浪被通過船隻激起，更增添美景，令人流連忘返。

中午吃完午餐後，我們換乘小船前往俗稱英雄島的蒂托夫島（Ti Top Island），此島有海灘，為紀念第二名環繞地球的蘇聯太空人 季托夫於一九六二年階同胡志明共訪此島，並促進蘇俄友誼，故以季托夫名字的越語譯音「Ti Top」為此島命名，海灘上顯著位置豎有他的白色雕像，供人景仰。沙灘上遊客如織，各式各樣活動如日光浴、戲水、游泳等均隨處可見。

沙灘旁有個小山坡，攀登一個約四百階的石階，可直通頂峰，觀賞三百六十度的海灣景觀。由於時間限制及體力不允許，我與妻停留在有兩個觀賞台的高處瞭望，一望無際的島群，有的近在眼前，有的若隱若現，忽高忽低，彷彿海浪起伏，配上沙灘上的人群、海中遊艇及客船，真是美不勝收，有如一幅美麗的圖畫。搭乘接駁船再返回主船，時間已近傍晚，大家穿著船上事先預備的傳統越南服裝赴宴，別有一番情趣，並有模有樣地在大廳鋼琴前拍團體照留念。晚宴主打各種海鮮，包括龍蝦、螃蟹、牡蠣、魚等，我們盡情享用，大飽口福，有受寵若驚之感。

吃完晚餐，在此船過夜，每個房間皆有陽台，可觀賞海灣夜景。雖然島群已逐漸朦朧模糊，但躺在椅上，看看滿天星斗，休憩養神，世俗煩擾拋之九霄雲外，倒也心安理得、自得其樂，一天的疲勞逐漸解除。

第二天清晨起床，尚未用餐，即再搭小船前往迷宮洞（Me Cung cave），下船後沿著往上石階即可走到洞口，洞旁堆積有無數的小蚌殼，可證明此洞古時乃沉入水下。此洞不大，也並非很長，但通道狹窄，有時洞頂甚低，必須低頭前進，否則有撞到頭的風險。洞中有各式各樣的石鐘乳及石筍，憑各人想像，可在腦中繪出不同動物形狀，偶也可看到動物骨骼及化石。

出洞後可看到極佳景觀，遠處高低起伏的山巒，在陽光照射下，於湖中形成倒影，襯托著碧綠海水及落腳處的樹叢及岩石，真是美不勝收。拍了甚多照片，才依依不捨地沿著石階而下，再搭小船返回主船。

此時已飢腸轆轆，馬上享用豐富午餐，再搭車返回河內，完成一趟令人難忘的遊覽。