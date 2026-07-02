下龍灣之遊
下龍灣位於越南東北，距離河內（Hanoi）約一百七十三公里，海灣中有一千九百多個小島，星羅棋布，極為壯觀，很早就聽過它的大名，這次我和妻子加入大學同學組團觀光，很是興奮。
從河內搭乘遊覽車，一抵達即有穿著傳統服裝的越南小姐跳舞歡迎，令人有賓至如歸之感。我們搭乘的觀光郵輪有四層樓高，船隻穿梭於群島之中，每個島均有不同大小及形狀，遠看有若一座小山；山巒高低起伏，近看其實就是一個巨大高聳、長滿綠色青苔的石灰岩，從水面冒出。由於島嶼眾多又密集，遠望有如層巒疊嶂，綿延不斷，加上雲霧環繞，有如置身仙境。海水平靜，但有層層水浪被通過船隻激起，更增添美景，令人流連忘返。
中午吃完午餐後，我們換乘小船前往俗稱英雄島的蒂托夫島（Ti Top Island），此島有海灘，為紀念第二名環繞地球的蘇聯太空人季托夫於一九六二年階同胡志明共訪此島，並促進蘇俄友誼，故以季托夫名字的越語譯音「Ti Top」為此島命名，海灘上顯著位置豎有他的白色雕像，供人景仰。沙灘上遊客如織，各式各樣活動如日光浴、戲水、游泳等均隨處可見。
沙灘旁有個小山坡，攀登一個約四百階的石階，可直通頂峰，觀賞三百六十度的海灣景觀。由於時間限制及體力不允許，我與妻停留在有兩個觀賞台的高處瞭望，一望無際的島群，有的近在眼前，有的若隱若現，忽高忽低，彷彿海浪起伏，配上沙灘上的人群、海中遊艇及客船，真是美不勝收，有如一幅美麗的圖畫。搭乘接駁船再返回主船，時間已近傍晚，大家穿著船上事先預備的傳統越南服裝赴宴，別有一番情趣，並有模有樣地在大廳鋼琴前拍團體照留念。晚宴主打各種海鮮，包括龍蝦、螃蟹、牡蠣、魚等，我們盡情享用，大飽口福，有受寵若驚之感。
吃完晚餐，在此船過夜，每個房間皆有陽台，可觀賞海灣夜景。雖然島群已逐漸朦朧模糊，但躺在椅上，看看滿天星斗，休憩養神，世俗煩擾拋之九霄雲外，倒也心安理得、自得其樂，一天的疲勞逐漸解除。
第二天清晨起床，尚未用餐，即再搭小船前往迷宮洞（Me Cung cave），下船後沿著往上石階即可走到洞口，洞旁堆積有無數的小蚌殼，可證明此洞古時乃沉入水下。此洞不大，也並非很長，但通道狹窄，有時洞頂甚低，必須低頭前進，否則有撞到頭的風險。洞中有各式各樣的石鐘乳及石筍，憑各人想像，可在腦中繪出不同動物形狀，偶也可看到動物骨骼及化石。
出洞後可看到極佳景觀，遠處高低起伏的山巒，在陽光照射下，於湖中形成倒影，襯托著碧綠海水及落腳處的樹叢及岩石，真是美不勝收。拍了甚多照片，才依依不捨地沿著石階而下，再搭小船返回主船。
此時已飢腸轆轆，馬上享用豐富午餐，再搭車返回河內，完成一趟令人難忘的遊覽。
下龍灣最吸引作者的是島嶼密集分布、山巒起伏與雲霧環繞的景致。從船上遠望，如層巒疊嶂、綿延不斷，近看則是石灰岩島嶼從海面突起，景色宛如仙境。 蒂托夫島因紀念蘇聯太空人季托夫而得名，他曾於一九六二年與胡志明同訪此島，象徵蘇越友誼。島上還立有他的白色雕像，成為遊客景仰與拍照的地點。 第二天作者參觀迷宮洞，洞內通道狹窄、洞頂偏低，並可見石鐘乳、石筍、動物骨骼與化石。出洞後則欣賞到山巒倒影、碧綠海水與樹叢岩石交織的美景。
精華 FAQ
下龍灣最吸引作者的是島嶼密集分布、山巒起伏與雲霧環繞的景致。從船上遠望，如層巒疊嶂、綿延不斷，近看則是石灰岩島嶼從海面突起，景色宛如仙境。
蒂托夫島因紀念蘇聯太空人季托夫而得名，他曾於一九六二年與胡志明同訪此島，象徵蘇越友誼。島上還立有他的白色雕像，成為遊客景仰與拍照的地點。
第二天作者參觀迷宮洞，洞內通道狹窄、洞頂偏低，並可見石鐘乳、石筍、動物骨骼與化石。出洞後則欣賞到山巒倒影、碧綠海水與樹叢岩石交織的美景。
上一則