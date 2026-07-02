今年二月，總算下定決心要戴助聽器，在做這個決定之前，我花了不少工夫，考慮是否要用它。

一九八二年的紐約（New York）冬天，因為天氣寒冷受涼的關係，我左耳耳膜受損。經過兩名耳科醫師的先後診斷，說我的左耳耳膜裂縫太大，無法自己癒合，需要動手術。隔年在波士頓 （Boston）懷老二，有一天和朋友通電話，把聽筒從右耳換到左耳時，聽不到朋友的聲音。看了醫師之後，才知道我左耳的耳膜全沒了。四十多年來，全靠著敏銳的右耳聽力，在工作上或日常生活裡，通行無阻游刃有餘。平日曉得我左耳不給力的朋友，都會很自然地在我的右手邊和我講話。

年紀大了，右耳聽力隨之退化。我漸漸察覺到，在和朋友聚會時，需要家中老爺把席間談話重複一遍給我聽的次數愈來愈多。另外，平日和先生一起走路時，我很少能聽到汽車或腳踏車從左後方來的聲音，經常要先生提醒我後面有車來，或是他會把我往旁邊拉一把。最重要的是，二兒子希望我能裝上助聽器，增進我與孫輩之間的互動。

有了考慮戴助聽器的念頭之後，我就開始收集資料。不幸的是，問了許多用過助聽器的朋友，除了一名醫師朋友因為需要看病人，已戴了三十多年的助聽器之外，其餘的不是戴了一次就把它束諸高閣，就是偶爾才戴。他們都說戴助聽器很不舒服，更不喜歡助聽器同時也把周遭的「噪音」擴大。有一個朋友還說，聽多了放大後的噪音，會傷害聽覺神經。

但有一天我在網上看到一篇報導，說聽力不好的人戴上助聽器，除了能和他人順暢溝通之外，對個人的身心健康也有很大的幫助。和耳科醫師跟聽力師討論之後，我決定先試戴一陣子後再說。

第一天戴著助聽器回家，我好清楚地聽到行走在地板上的拖鞋聲、水龍頭的流水聲、微波爐用完後的提示聲和許多其他好久沒注意到的聲音。隨後，我戴著助聽器到大賣場採買、去購物中心蹓躂、在健身中心做運動、參加每月的聚餐活動，還和老爺飛了一趟聖地牙哥（San Diego）探望老二全家，試著發現在不同場合用助聽器所產生的問題，來決定助聽器是否對我有用。

經過四十五天的試用期後，我認為帶助聽器雖然不舒服，但它在人事物上帶給我很多方便。決定裝助聽器後，我還帶著它和老爺回了一趟台北去掃墓、探親和訪友。整段旅程中，雖然不能完全適應助聽器裡的噪音，但我盡量學著用手機來調整它的音量，讓助聽器發揮它最大的功能。有時候，實在覺得不舒服時，我也會把它暫時取下來，讓兩耳稍微清靜一下。所幸到目前為止，我還能忍受戴助聽器帶來的不方便。