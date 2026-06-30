到達位於美加邊境 的尼加拉瀑布 （Niagara Falls）時，正是入夜時分，座落在瀑布鄰近的旅館，生意出乎意料地冷清。旅館離瀑布非常近，走路只要十分鐘，門口就能聽見遠處傳來隆隆的流水轟鳴聲。

第二天我們起了個大早，趕到瀑布入口，買了「霧中少女」觀賞船票，上船前，我們先各領了一件藍雨衣。其實尼加拉瀑布只是統稱，它包括三部分：美國瀑布、新娘面紗瀑布和馬蹄瀑布。前兩個瀑布都屬於美國，但水量不大，加起來也只有馬蹄瀑布的一半。

隨著一聲汽笛，船緩緩開動，最先駛向的是美國瀑布。空氣中激蕩起的水霧踏波而來，沾衣欲濕的感覺。瀑布落差不高，而是比較寬，觀之如千萬白馬跨欄而出，奔騰激越，各不相讓，馬蹄踏處，水花飛濺，氣勢雖有，但霸道不足。

我們邊指點邊前行，一刻功夫船來到新娘面紗瀑布對面。這裡水流更加細小狹窄，如紗如霧，下方怪石嶙峋，瀑布打在上面激起無數白色的水花，如同婚紗的白色裙邊，故得名新娘面紗瀑布。此時太陽漸漸升起來了，身上覺出了暖意，雨衣也有些披不住了。先生早解開帽子吹風，我也將袖子卷了起來。

忽然聽到船上一陣鼓噪聲，我們趕緊朝另一邊看去，一條七色彩虹掛在水面上，隨著水霧的升騰不斷輕輕飄蕩，極為鮮明動人。突然陽光大盛，彩虹的後面又次第出現新的彩虹，皆若空懸無所依，一個套一個，彷彿彩虹門一般，真是人間奇景。

不知不覺，遊船接近馬蹄瀑布的入口了。這最大的瀑布呈馬蹄形，只有一個狹窄的入口，其餘各面皆環水，遠望好像巨大的環幕飛流電影院。這時因為太陽高升，馬蹄瀑布四周的雲霧也散去了不少，現出蔚藍的天空。唯有瀑布中央，蒸騰起的水汽成柱狀上升，直達天頂，散作團團白雲，彷彿一架雲梯，可度仙人往來。

隨著遊船慢慢靠近，水聲如驚雷在耳邊炸開，空氣中的水花漸漸增多。就在到達入口的一刻，遊船突然停了下來，廣播提醒遊客穿好雨衣，拿好物品，我們剛手忙腳亂將雨衣穿好，船就加速行駛進瀑布中央。

霎時間，豆大的水珠劈頭蓋臉砸來，狂風大作，吹得我必須緊緊抓住欄杆才不至於摔倒，耳邊咆哮的水聲好像一萬隻怪獸鑽進腦子裡怒吼。水面上驚濤駭浪，狠狠地敲擊著船體，小船猶如一個拙劣的紙紮玩具在風口浪尖上顛簸，似乎隨時有翻沒的危險。我和先生對望一眼，都是一臉驚慌失措，遊客們更是猶如炸了鍋一般，爆發出無數的驚呼尖叫。

正在這時，喇叭以一種極富戲劇性的語調高聲廣播：「歡迎來到尼加拉瀑布」。此時我滿臉淌著水滴，全身又濕又冷，心裡驚魂不定，想來遭遇海上的暴風雨，也不過如此吧？明明只是幾分鐘的旅程，對我卻像過了很長時間，沒想到遠看如仙界的瀑布，內裡卻是如地獄般駭人，令人震撼。

船終於慢慢退了出來，向來處駛去，新娘面紗瀑布和美國瀑布又次第出現，只是現在看來，都如溫順的羔羊。回望馬蹄瀑布，四周飛流直下，中央雲霧升騰，和天頂上的雲交匯一片，又是一派仙瀑模樣。經過這一趟遊船觀光，不得不承認，尼加拉瀑布果然不負盛名，值得一遊。