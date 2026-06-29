俗話說：「遠親不如近鄰」，我在紐約布魯克林（brooklyn）海岸山莊的一座老人公寓裡，就有這麼一個好鄰居。

荷姨雖是七十多歲的老太婆了，依舊精神矍鑠，能歌善舞，生活多采，她繪出的畫多次在孔子大廈展廰展出，並在一些雜誌刊物上發表。荷姨從大陸移民來美近四十年了，先在衣廠當工人，後轉當護理工二十年。在這二十年裡，不論是九十多歲的老人、殘疾的病人、性情怪僻的病號，她都一一化解，獲得病人和家屬的讚掦，原因無他，全憑她的一顆愛心。

荷姨退休 後，住進這座有五百多戶的老人公寓裡，其中華人 有一百多戶，大家和睦相處，就像一個大家庭一樣。老人家的子女，只有假日才到公寓裡探望一下，平時老人們以鄰為友，互愛互助。大家生活上有什麼事都喜歡找荷姨幫忙，如縫補衣服，改一改褲子的長短等等，荷姨總不嫌其煩地用家裡的縫紉機為鄰里效勞，有人稱她是公寓裡的活雷鋒。

一次，荷姨從老人中心回來，在公寓門口見到碧姨坐在鐵椅上，一副著急的樣子，原來碧姨一早出門買東西卻忘記帶鑰匙，現在無家可歸，只好打電話請遠處的女兒來幫忙，都下午三時，她還沒吃午飯。

荷姨知情後，立即拿出手提包裡的麵包讓碧姨充飢，並到辦公室請求幫助，請了技工開鎖，為碧姨解圍。這正是標準的「遠親不如近鄰」。

陳伯住在荷姨家樓下，一次，他吃東西時被假牙套的鐵勾勾住了舌頭，動彈不得，口不能言，只用手指著口腔對太太示意。他的太太慌了，下午六時，牙科專科已經下班了，且那時正是疫情高峰期，醫院人滿為患，到哪裡去找口腔醫師？正在進退兩難間，想起樓上的荷姨，她出身醫藥世家，父母親都是醫師，而且她當了二十年護理工，見多識廣，只管向她求助。

當荷姨接電話後，立即答覆：「讓我來看看。」並對旁邊的護理工說：「你也來幫幫。」沒想到對方說：「我怕，我下班了。」邊說邊推開門走了。

荷姨敢擔當，她叫陳伯張開嘴，細細觀察後，用木片壓住舌頭，另用筷子將勾著舌頭的牙套鐵勾向後一推，舌頭脫離了鐵勾，立即活動自如了。陳伯如釋重負，對荷姨千恩萬謝。

一次，皮膚科醫師為我小腿上的小瘡施手術，割去了八公分寬的皮膚，縫了線，每天得洗傷口和換藥，二十天後才能拆線。這可難倒我了，因我的太太手神經有病，顫顫抖抖的，無法幫我洗傷口換藥。荷姨知道後，主動每天為我的小腿洗傷口換藥，直到拆線後行動自如，這種無私、熱心為人服務的精神，怎不令人感動呢？

現在，社會上有人假裝行善事卻幹著騙人的勾當，甚至有人故意跌倒，反誣扶起他的人推倒他而誆詐錢財，這些都是人類社會不容的。希望人人都能有一顆像荷姨那樣的愛心，像春天的陽光，讓大地得到溫暖。