早就聽說摩洛哥值得一去，但我一直心存偏見：一個非洲國家，能有多好玩？今年四月初，應朋友之邀去西班牙、葡萄牙 閒逛，才把摩洛哥當作「順路冒個險」的附加項目。

從華盛頓（Washington）飛到馬德里（Madrid），先在這座歐洲老牌城市裡隨意晃了一天，心情像風一樣悠閒。第二天轉機飛往卡薩布蘭卡（Casablanca），順利出關後，叫了輛出租車 直奔首都拉巴特（Rabat）。濃眉大眼的阿拉伯司機用流利的英語，不停地給我們一行四人做「人文播客」，從歷史講到飲食，從宗教聊到足球，完全是個百事通。一個半小時後抵達酒店，我意外發現房間條件不僅不輸馬德里，甚至還多了茶包、咖啡、燒水壺、冰箱和保險 箱。

雖然入境才兩個多小時，我原來的偏見已轉換為一個大大的疑問：這是非洲嗎？街上見不到黑人，周圍無人瘦骨嶙峋，沿途沒有荒涼貧瘠的土地，高速公路舒適流暢，城市街道規畫有序，旅館設施齊全、服務到位。眼前的一切，與剛離開的馬德里幾乎沒有違和感，只有路牌和建築上的阿拉伯語不斷提醒我：你，真的已經不在歐洲了。

接下來的行程更像是一場「認知糾偏之旅」。我們輾轉遊覽了四大皇城——拉巴特、梅克內斯（Meknes）、菲斯（Fez）和馬拉喀什（Marrakesh），以及最大城市卡薩布蘭卡，每到一地，這些城市都在用事實對我的偏見進行無情嘲笑。錯落有致的林蔭大道，中間綠化帶高大整齊的棕櫚樹輕輕搖曳著熱帶風情，歐式建築隨處可見，街頭巷尾滿是露天咖啡館和餐廳，女性穿著也相對開放；再加上遊客爆滿的景點、外形酷似「鳥巢」的現代足球場，以及在二○二二年世界盃打進四強的國家隊——這一切不斷強化一個荒謬卻真實的感覺：這不像非洲，它更像是把歐洲「搬」到了非洲。

更讓我意外的是安全感。我在西班牙被偷過護照，在義大利丟過錢包，近年來巴黎（Paris）、倫敦（London）、馬德里頻頻傳出搶劫新聞，更讓人心有餘悸。而在摩洛哥，我幾乎每晚都放心地在街頭散步，從未遇到任何麻煩。再加上連接丹吉爾（Tangier）和卡薩布蘭卡時速達三百二十公里的高速鐵路，這一切都在冷酷地陳述一個事實，摩洛哥在有些方面比不少歐洲國家還歐洲。

這一趟摩洛哥之行，與其說是旅行，不如說是一場對固有認知的溫和「打臉」。它讓我意識到：地圖上的邊界很清晰，但文化的邊界從來是流動的。

也正因為如此，我對未來的非洲之旅，開始多了一份期待——畢竟，下一個顛覆認知的驚喜，也許正在路上。