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水上的歌劇魅影

徐中彥
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三月底探望遠在澳洲工作的兒子，順道旅遊，恰逢經典音樂劇「歌劇魅影」（The Phantom of the Opera）問世四十周年，雪梨（Sydney）的水上劇院（Handa Opera on Sydney Harbour）今年正以此劇作為年度演出。我們久聞水上劇院的大名，千里迢迢得以遇上這樣的機會，格外珍惜。

演出前一天，我們參觀了雪梨歌劇院（Sydney Opera House），白色貝殼般的外觀在藍天下格外醒目，館內空間設計層層木質結構，精巧而富節奏感。想到設計師當年因爲爭議而終身未踏入他所構思的這座傳世之作，心中不免感慨。站在歌劇院前遠望，一側是弧形橫跨海灣的海港大橋（Sydney Harbour Bridge），另一側則是水上劇場所在。

演出當晚，我們提早出發，穿過幽靜的皇家植物園（Royal Botanic Garden Sydney），園中綠意盎然，小橋流水點綴其間，並立有象徵四季的雕像。約二十分鐘抵達劇場入口，義工熱情迎賓並協助拍照，氣氛輕鬆愉快。

開演前，觀眾多在草地上的桌椅享用餐點、拍照或觀看彩排。我們也在海風中吃著三明治，欣賞周遭景物和雪梨的夕陽餘暉，到處充滿節慶的氛圍。

七時半，夜幕降臨，演出正式開始。劇情圍繞女伶克莉絲汀、她的青梅竹馬戀人勞爾，以及隱身地下的音樂天才魅影之間的情感糾葛。魅影因授藝而生情，卻在愛而不得中終於領悟愛的真諦。最後一段唱腔情感濃烈、撕心裂肺，令人動容。舞台上那名面容扭曲、形象蒼老的魅影，實為年輕歌者詮釋，反差之大令人印象深刻。

水上劇場的設計別具一格：舞台搭建於海面，觀眾席設於斜坡，中間保留水道供小船進出。高聳的布景讓角色得以凌空演出，劇中的經典水晶吊燈由起重機懸吊，墜落瞬間令人心頭一震。煙火與火焰效果點亮夜空，使整體演出更具張力，展現戶外劇場獨有的魅力。

現場樂團的演奏同樣精采。雖須透過螢幕同步舞台畫面進行指揮，整體音效仍層次分明，環繞觀眾席四周，與室內劇場幾無差異。

星空之下，海風輕拂，歌聲迴盪，令人陶醉。兩個多小時的演出在熱烈掌聲中結束。散場時，樂團列隊經過，觀眾自發讓道並報以掌聲，場面溫馨。

露天劇場演出不分晴雨。面對多變天候，演員仍須臨場應變、全神投入，其專業與敬業精神，尤令人敬佩。這趟探親之行，因這一晚的演出，更添一段難忘的回憶。

精華 FAQ

  • 作者三月底前往澳洲探望工作中的兒子，順道旅遊，恰好遇上《歌劇魅影》四十周年在雪梨水上劇院上演，便把握難得機會前往欣賞。

  • 劇院舞台搭在海面上，觀眾席設於斜坡，中間留有水道供小船進出；加上煙火、火焰與吊燈墜落特效，營造出戶外劇場獨有的震撼氣氛。

  • 作者認為演出在星空、海風與歌聲交織下格外動人，現場樂團音效層次分明，散場時樂團列隊致意也很溫馨，令人深感不虛此行。

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