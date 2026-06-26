我的家鄉是廣東省四邑之一的開平，那裡遍布的碉樓是世界文化遺產，吸引著世界各地的遊客。這些富有異地風情的洋樓，都是一百六十多年前在美國淘金、修鐵路的勞工捐資家鄉的。

著名導演李安正密鑼緊鼓地拍攝有關淘金時期的電影「金山」，而淘金之後的四邑華人 幹什麼去了呢？

很榮幸，我參與了六幕話劇「沉默的道釘」的表演，裡頭說的就是華人十九世紀在內華達山脈修鐵路的故事。在劇中，愛爾蘭勞工的工資是每小時二點五美元，而華人則只有一點五三美元，然而，祖先們居然還把省吃儉用的錢寄回家鄉蓋碉樓了。

「沉默的道釘」去年建組。一天，我在舊金山灣區 （San Francisco Bay Area）的游泳比賽中遇到教書法的呂玉凡老師，當她知道我是廣東四邑人後，便邀請我加入劇組的線上會議，以四邑人的身分談了談感想。

兩個月後，呂老師又邀我去看排練，給劇組提供一些家鄉方言、風俗等方面的建議。在排練的時候，我一邊看，一邊做記錄，然後大發議論，比方說拉繩子的人重心過高，扁擔用反了，台詞不符合四邑人說法等等。

當天告別時，包括陳建萍理事長等人都誠懇地勸我留組。演出時，我的妝是大名鼎鼎的盧小燕老師化的。說起盧老師，她父親盧芒為電影「鐵道游擊隊」寫的歌曲「彈起我心愛的土琵琶」在我們成長的年代無人不曉。

我上初、高中時，正值文革，我參加了毛澤東思想文藝宣傳隊。每次演出大家都是自己化妝，第一次參演時我發現負責化妝的同學把男生的妝化得像混混，女生像媒婆，我忍不下去，開始分擔他的任務。從那以後，所有的同學都找我化妝。

不得不承認，我化的妝只考慮俊俏，以及後排觀眾都能看得清楚演員的五官，而小燕老師更有針對性。比方說，她把我的嘴唇描得又黑又厚，皮膚黝黑，後來我發現，電視劇「生萬物」裡的鋤地漢子就是這個樣子。

三場演出後，眾多媒體紛紛長篇報導，身為演員中的四邑人，我也成了被採訪的對象之一。演出結束後，大家在慶功宴上忘情地又唱又跳，多才多藝的陳建萍理事長在手風琴伴奏下跳起了「鴻雁」。突然，有一個觀眾帶了幾瓶酒闖了進來。她說她星期六開了兩個小時的車來看演出，感動到哭了，但是沒哭夠，星期天要再看，奈何買不到票，於是她硬闖劇場，今天是帶酒來負荊請罪的。

其實，演出的當時許多演員和觀眾也激動地哭了，包括我。我的先輩們太不容易了，在那麼惡劣的環境下為了生存而奮鬥，每一根枕木下面都是他們的英魂。他們不僅創造了人類修建鐵路前無古人後無來者的奇蹟，還為我們家鄉留下了沉甸甸的世界文化遺產。