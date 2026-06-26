那天，在加州 阿利索尼格爾高中（Aliso Niguel High School），哈倫夫人正在給我們上數學課，校園如往常一樣非常安寧，同學們邊聽邊認真地做筆記。突然，廣播傳來緊急通知：「就地避難，請封鎖教室並躲藏起來。」接著校園警報也響起來了，學校立即啟動封鎖，要求學生留在教室內，不得隨意移動。那一瞬間，誰也不相信真的會發生什麼災難。

是槍擊 案嗎？教室裡的空氣凝固，耳畔傳來同學焦急不安的喘氣聲，我還來不及思考該怎麼辦，一個身影已經風速般從我身旁飛過去，原來是哈倫夫人從講台跑到了教室門口，立刻把門關起來，然後鎖上了兩把大鎖。緊接著她又拿了幾張白紙，很快地一張張貼在每一個窗戶上，讓人看不到裡面。之後，哈倫夫人又關了全部的燈，教室裡一片暗淡。

我和身旁的同學都微微顫抖著，恐怖的氛圍憋得讓人喘不過氣，只有哈倫夫人顯得十分鎮靜。她揮動手臂，讓我們全部蹲下來，警告大家不能說話，不要發出一點聲響。有幾個同學跑到講台旁，輕手輕腳地拿了自己的手機，又快速地返回原地，給爸媽發消息，然後盯著手機，焦慮地等待。

有的女同學嚇得不敢哭出聲，只是默默地流淚，身旁的男同學幫她擦淚，還在她耳旁輕聲安撫。有的人一直喝水，試圖壓抑恐慌的心情；有一個同學還把水壺遞給我，我說不出心裡的感激，只是微笑點頭。我們是高三學生，都是將要進入大學的青年了，在那樣分秒危難的時刻，唯有純情把我們緊緊地擁抱在人類友愛的溫暖裡。

哈倫夫人也和我們一起蹲在牆角，她的雙目不停地掃視大家，像啞語一樣打著手勢，示意著：「不用害怕，有老師堅守，陪伴著你們。」

在那一段緊迫漫長的隱蔽時刻，雖然我們看不見窗外一點影像，但時而聽到有警察來回行走的動靜，或在遠方、在近處、在長長的走廊裡。警車的聲響不停地從校園各個方向傳來，時間緊張地過去了，每一秒都很難熬。

終於，兩個多小時後，廣播傳出了平安的消息，我和同學們這才慢慢走出教室。哈倫夫人告訴我們，一開始是有個陌生人拿著槍，在學校停車場周邊不停地來回走動。校警第一個發現，迅速報警，多名警察與SWAT趕到現場，當即封鎖了校園停車場與校門區域，很快控制抓捕了槍手。

我還看到了消防車和救護車，許多警察忙碌著，校園進入後續的控制與清理階段，校方與警方在各區域維持秩序，確保校園內部安全。警方要求所有人留在原地待查，在外等待的家長無法進入接送，只能耐心等待通知。

經歷了一場槍聲警報驚恐後，校園秩序恢復了安寧。我深深地被警察和所有老師們為保護學生安全的精神所感動，也更懂得了要好好學習，珍惜來自不平靜的校園春光。