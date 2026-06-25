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劉嘉玲爆梁朝偉「生活無法自理」 認了最難的是7年之癢

康復記

阿馬
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祖先傳下來的東西有時是很對的，說是本命年會是人生的一個坎，剛進入我生命的第六個本命年，我身體就出事了。

那天早上，我在紐約長島（Long Island）家中後園練著太極拳的一個下蹲動作時，似乎聽到輕微「喀嚓」一聲，一下刺痛，左腳就拐了。我以為是扭了，到診所檢查發現是髖骨病變，醫師立刻把我轉到骨科醫院，經過骨髓穿刺，確診是骨癌；再轉到腫瘤醫院作全面檢查，癌細胞已順著淋巴腺擴散到全身。我的天塌了。

治療過程中極為痛苦的是化療，第一次把化療藥物注入身體時，那劇烈的反應，讓我整個人從病床蹦起，煉獄般的痛苦恨不得當時死了就好。

六次化療的幾個月時間，我幾乎吃不下任何東西，每天靠喝點粥度命，頭髮眉毛全掉光。化療結束，我瘦得像一具骷髏，虛弱地躺在床上，要靠人抱起放輪椅上才能出門。

進出公寓時，鄰居們詫異地看著坐在輪椅上的我，目光充滿哀憐。我知道他們的同情，心裡只企盼自己早點離世就好了；我甚至把喜歡吹的口琴整理出十幾把打算送人，心想這輩子再也不用吹了。

醫師卻告訴我化療的效果很好，癌細胞控制住了，讓我回家休養、自我做些康復訓練，隔幾個月回院檢查。死不成我得熬下去啊，但我不能這麼躺著，於是試著開始自我恢復鍛鍊。

我撐著助行器慢慢走，動過手術的左腿有些疼且無力，我咬牙撐著。兩、三個星期後，我竟能移動於房間和客廳，於是又試著放開助行器，用拐杖行走。幾個月後回醫院複檢，醫師說我病情大為改善，鼓勵我繼續鍛鍊。

我想起前幾年在老人中心學過八段錦，雖說體力有點不支，我還是放掉拐杖，強迫自己站著慢慢做，每個動作只重複兩遍。幾個星期過去了，逐漸增加動作次數，左腿力量增加不少，站立和下蹲都撐得住，體力也好了很多，居然可以把八段錦全套動作打完，手臂、腿上、身上的肌肉也厚實多了。

女兒送了部室內自行車供我練習腿部力量，口琴也重新拾起時不時吹幾曲，果然心情好了許多。半年多後，每天上午和下午我可以都拄著拐杖到公寓庭院草坪上活動。

我還增加練習太極拳和太極劍，起先體力有點不支，但幾個月過去，我就可以八段錦、太極拳、太極劍各打一遍。兩年後的今天，無論寒暑，我每天上下午各花一個鐘頭的時間練八段錦、打太極拳、舞太極劍和慢跑。拐杖早已扔了。

鄰居們見到我在鍛鍊身體，都露出欣喜的笑容，還有人對我揚起大拇指。再回醫院檢查，醫師說我肌肉結實，體重也恢復到病前，且身體指標都趨於正常，停了我所有的藥，說是以後每四個月回來檢查一次即可。我想，我這劫算度過了。

妻子臉上的笑容多了，而我也生龍活虎起來。我想，有醫師的幫助和親人的關愛，我會身心健康地邁向下一個本命年。

精華 FAQ

  • 他在長島家中後園練太極下蹲時聽到異響並左腳扭傷，原以為只是扭到，檢查後才發現髖骨病變，進一步確診為骨癌。

  • 化療讓他劇痛難忍、幾乎吃不下東西，頭髮眉毛全掉光，瘦得像骷髏，還一度失去活下去的念頭，甚至準備把口琴送人。

  • 他依醫師建議在家自我復健，先靠助行器與拐杖走路，再練八段錦、太極拳、太極劍和慢跑，並在家人支持下恢復體力。

腫瘤 長島 骨科

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