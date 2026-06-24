我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩為何急捧14歲女兒金主愛到第一線？

4共和黨參議員支持限制對伊朗動武 川普怒發文：德黑蘭也問什麼意思

芳鄰

張幸
聽新聞
test
0:00 /0:00

夏日傍晚，我正在廚房做飯，突然有人敲門。門外站著一個還算年輕的陌生西裔女人，說她兒子出了車禍，人在急診室，然後指名道姓要見我先生。

我以為她要找律師，我說我先生是刑事律師，車禍應找民事律師，但還是把先生叫出來。

女人一見他，就殷殷切切把剛才的話又說了一遍，問能不能借給她二十塊錢。先生雖然看起來一臉困惑，還是掏出了錢包。

紐約（New York）的住宅樓大門有鎖，防止外人進入，這個女人既然出現在樓裡，也知道先生的名字，應該是本樓鄰居。出了交通事故，二十塊錢能管什麼用？難道她要買些食物在急診室過夜？我準備去拿錢包，想把手頭所有的現金都給她，但是先生不動聲色，只給了她兩張二十美元鈔票。女人連聲道謝，言之鑿鑿稱下周會來還錢。

她走了之後，我問先生怎麼認識她的，他竟完全不知道她是誰。我慢慢回想起來，以前似乎見過她，那時她身形苗條，一頭捲曲的褐色頭髮隨意披散著，帶著一個同樣滿頭捲髮的小女孩進進出出——從來沒見她帶過男孩。如今她把頭髮盤在頭頂，人也豐腴了許多，我一時沒認出來。一周之後，女人並沒有來還錢。三周、五周過去了，我漸漸明白，她大概不會再出現了。

然而，我錯了，過了一陣子，她又上門，仍是要見我先生，依舊一張口就要借錢。這一次，我對她沒那麼客氣了：「上次的錢還沒還，我們沒法再借給妳。」她信誓旦旦，說下周發了薪水，連同上次的一起還。她很精明，要的數目不大，承諾的時間指日可待，我先生心軟，又拿了兩張鈔票給她。不出意外，她再一次人間蒸發。

後來我偶然得知她的門牌號碼，去敲了她家的門，要看看她還有什麼說詞。她一見我，就想迅速把門關上，我氣憤地質問：「我們連妳是誰、叫什麼名字都不知道，只想幫妳一把，妳為什麼一而再、再而三地欺騙我們？」

她愁眉苦臉地說：「我沒有錢啊，你不信到我家裡來搜。我丈夫是殘疾人，不能工作，我的房東都要趕我們走了。」她絮絮叨叨地賣慘，我倒是有點同情那個老要跟她打交道的房東了。

她又保證：「我在S超市工作，這個星期生病了沒有出勤，下周我回去上班，周五是發薪的日子，下周五我一定還錢給你。」S超市是我隔三差五去購物的地方，可一次都沒在那裡見過她，倒是經常碰到她家男人，在S超市大包小包地買零食，看不出有什麼無法工作的理由。她嘴裡有多少實話，完全沒法證實；她沒有矢口否認借錢的事，也算良知未泯了。

我且等著她那個發薪日，隔壁鄰居蘇珊娜卻警告我，她是一個無賴、撒謊精。蘇珊娜是如何知道的？難道也被借過錢？蘇珊娜是個溫柔的俄國老太太，是拉不下臉去敲門討債的。

我的「拉下臉」總算有了效果，過了些日子在家裡看見從門縫塞進來的信封，裡面是髒兮兮的幾張零鈔，算是還了部分借款。她沒再出現，我也懶得再去理論。

這棟樓裡的居民一向友善和睦，我給左鄰右舍分送過疫情期間的高價口罩，鄰居們也會給我家孩子送糖果玩具。這個捲髮女人並不能扼殺我的善念，倒是教我懂得：在善意與警惕之間，切莫顧此失彼忘了界限。

精華 FAQ

  • 她先說兒子出了車禍、人在急診室，還指名要見作者的先生，隨後開口借二十塊錢。作者以為是急難所需，便讓先生先給了她現金。

  • 因為她多次承諾下周或發薪日還錢，卻一再失約；作者也在超市與其丈夫的行跡中發現矛盾，逐漸確信她的說法難以驗證。

  • 文章強調鄰里互助固然可貴，但善心若沒有界線，容易被反覆利用；真正成熟的善意，是在願意幫忙的同時，也懂得保持警覺。

上一則

夏日燒烤聚會

下一則

曾捐肝救夫… 丈夫成大體老師 她任器捐志工傳愛

延伸閱讀

繁霜（三）

繁霜（三）
情深回頭難（三）

情深回頭難（三）
威脅記

威脅記
繁霜（二）

繁霜（二）

熱門新聞

「18世紀末台灣原漢界址圖」為旅法漢學家侯錦郎於法國獲藏，侯氏家屬同意寄藏於台史博。（台史博提供）

法國舊書攤發現的台灣古地圖 半世紀後文化部指定重要古物

2026-06-21 18:20
作者利用飯店房間的食物，練習靜物寫生。（圖／作者周柳靜芝提供）

曖昧的空間

2026-06-17 02:00

兩個母親的淚水

2026-06-21 02:00
日本京都金閣寺。（圖／作者李嘉音提供）

金閣寺倒影

2026-06-20 02:00

愛悄悄傳遞

2026-06-19 02:00
埃爾比勒最大的市集外貌一景。

傳說中的伊拉克

2026-06-19 02:00

超人氣

更多 >
華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府
名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命
億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富

億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富
伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面
大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了