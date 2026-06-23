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葡式雞肝料理

小敬
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那天中午，我們三人約在桃樹角（Peachtree Corners）城中商場新開的「Nando's Peri-Peri Chicken」餐廳碰面，窗外是春日特有的湛藍，映照著帶有非洲藝術風格的暖色調裝飾。

這家創始於一九八七年南非約翰尼斯堡（Johannesburg）的餐廳，是一個在全球二十多個國家擁有超過一千兩百家分店的餐飲帝國。十五世紀的葡萄牙探險家在非洲東岸發現了小小的非洲雀眼辣椒（African Bird's Eye Chili），當地人稱之為「Peri-Peri」，將其與大蒜、檸檬巧妙融合，這份辛香隨移民流轉於莫三比克與南非之間，最終在Nando's餐廳的火焰烤爐中化作席捲全球的飲食傳奇。

與多年沒見的小華和小周聊天完全不需要暖身，我們說好各自點選不同的套餐，彼此分享這份異國的滋味。小華點了烤雞腿套餐，那份四分之一雞腿排在炭火的淬鍊下，皮下脂肪被逼成誘人的油光，肉質緊實且充滿彈性。她選了炸紅薯條作為配菜，金黃的條狀紅薯撒上一層薄薄的香料粉，鹹、甜、香、辣的滋味，讓她讚不絕口。

偏好清爽的小周選擇了烤雞胸套餐，在高溫火焰精準掌控下，即便是容易乾柴的雞胸肉，撕開時竟還鎖著晶瑩的肉汁。她配上一大碗色澤繽紛的彩虹碗沙拉，層疊的酪梨、番茄、醃花椰菜與柔滑的鷹嘴豆泥，淋上檸檬香草醬汁，吃起來格外爽口。

而我點了葡式風味雞肝套餐，選了大辣特辣（Extra Hot）口味，當第一口雞肝入喉，那種極致的後勁直衝舌尖，衝擊得讓人眼睛發亮，我趕緊喝下一大杯冰水來安撫這股火熱。小周笑到不行：「妳連吃辣都要自我挑戰。」

看著盤中那油亮且帶著炭火深色焦痕的雞肝，我不禁想著，過去在我的廚房裡，處理雞肝總是遵循著傳統的中式滷味脈絡，用醬油、米酒、八角與花椒慢慢浸潤，滷成深褐色香氣饞嘴的滷雞肝；這一餐之後，我仔細研究了食譜。

將新鮮雞肝洗淨去筋，拌入雀眼辣椒、大蒜與檸檬汁調製的醬汁醃漬，利用酸度轉化內臟的腥氣，在平底鍋中以奶油煸炒洋蔥碎與蒜末，大火快速翻炒雞肝，然後送入高溫烤箱炙烤。這種做法追求「外焦香、內粉嫩」，以高溫瞬間封存雞肝內部的軟潤質地，最後淋上辛辣醬汁，讓每一塊雞肝都裹上一層火紅的火辣。

那場聚會過後的一個禮拜，我忍不住手癢，在自家廚房重現了這道葡式雞肝，將這份新學會的美味，與最親近的家人分享。

精華 FAQ

  • 作者選了葡式風味雞肝套餐，並指定大辣特辣口味；入口後辛辣後勁強烈，讓她一邊喝冰水、一邊感受雞肝與火辣醬汁的衝擊。

  • 餐廳主打Peri-Peri風味，核心來自非洲雀眼辣椒，結合大蒜與檸檬等調味，源流可追溯至葡萄牙探險與南非、莫三比克飲食文化。

  • 她先用辣椒、大蒜與檸檬汁醃漬雞肝，再以奶油炒香洋蔥蒜末，快速翻炒後送入高溫烤箱炙烤，最後淋上辛辣醬汁完成。

南非 移民 葡萄牙

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