我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國銀行「世界盃串珠手環」暴紅 最高炒至500元

NBA重磅交易「字母哥」轉戰熱火 公鹿換到3次首輪籤

情義馬甲

赫連擁
聽新聞
test
0:00 /0:00
作者兒子從服役好友處得來、印有美國陸軍字樣的防水背心。（圖／作者赫連擁提供）
作者兒子從服役好友處得來、印有美國陸軍字樣的防水背心。（圖／作者赫連擁提供）

換季時整理衣物，翻出一件已兩年沒穿的「禮物」。這件背心前面是防水的雨衣材質，左右肩印了美國國旗，整體設計混搭了叢林迷彩，背面則是一片醒目的黃色螢光透氣布料，印著一行字，意指「自一九○九年起，美國陸軍即為美國武裝部隊效力」。

新冠疫情大流行的那段日子，少數族裔遭仇恨攻擊的新聞頻傳，多半是女性或年長者，在公車上、街道邊無端受辱，甚至有人只是在家附近跑步、遛狗，也會遭到惡意攻擊或辱罵。就在那段氣氛緊繃的時期，我家老大自小學一年級認識至今的死黨瑞里，特地從美東寄來這件略顯俗氣的尼龍背心，據說是軍方自行車隊專用的防風馬甲。瑞里的父親任職聯邦警務單位，受家庭影響，他高中畢業後投效陸軍，成為預備役，邊念大學邊服役。

那些發生仇恨事件的州，其實都離我居住的舊金山灣區（San Francisco Bay Area）相當遙遠，但當時媒體的報導，仍讓人感到不安。瑞里寄來這件背心的用意，是希望能發揮某種「保護作用」。

原來，兒子與瑞里視訊通話時曾隨口提起一件事：他去食物庫做義工時，曾被一名前來領取糧食的民眾用帶有種族歧視的語言辱罵，要他這個其實在美國出生的公民「滾回某國」，後來才知，那人是名精神不正常的退伍軍人。食物庫主管原本打算拒絕再為他服務，但兒子有些不忍，表示自己以後主動避開即可，反正一個月裡見不了幾次；若因此讓對方斷了糧，說不定反倒讓他對亞洲人的偏見更加深。

瑞里聽完這件事後，很快便寄來了這件背心，建議兒子穿著它，最好能在那退伍老兵面前晃晃，很可能就不會再遭對方騷擾。他說，美國人普遍愛國，對軍人多少懷有幾分尊重，這件背心某種程度等於「宣示立場」，彷彿在說家中有人服役，或與軍眷有所關聯。而軍人面對「自己人」時，會生出類似幫派互助般的袍澤情誼。

於是一連數周，兒子穿著它去做義工，雖然一直沒再遇見那名令人不快的退伍軍人，卻因這件背心，意外得到一些軍眷家屬友善的招呼與問候。

兒子後來覺得這件馬甲過於張揚，打算將之束諸高閣時，轉而半開玩笑地問我：要不要也試試瑞里的「軍中罩」理論？於是我接收了。

雖然無法證實這件衣服是否真的能替穿它的人「擋災」，至少這件「鐵布衫」冬暖夏涼，穿著它獨自出去跑步或買菜，兒子們都會放心一些。

更意外的，是有次我在家附近的超市，遇到一名美國太太主動上前攀談。她說丈夫剛從別的營地調來，才搬進附近的軍眷公寓，正努力熟悉周邊環境。我於是把這件背心的來龍去脈和盤托出，她聽完後，眼角竟泛起淚光，連聲說很感動，還主動報上姓名，留下手機號碼，說希望能交個朋友，我也感動地收下了那張紙。

是的，我有個溫柔敦厚的兒子，而他所結交的朋友，也同樣有情有義。

精華 FAQ

  • 背心是兒子從小學就認識的好友瑞里寄來的，他希望藉由軍用身分的象徵，讓穿著者在面對騷擾或歧視時，能獲得某種保護與尊重。

  • 兒子做義工時被領糧民眾以種族歧視語言辱罵，對方還叫他滾回某國。即使如此，他仍不忍心讓對方斷糧，選擇以避開方式繼續服務。

  • 兒子穿著它做義工後，雖未再遇辱罵，卻得到軍眷家屬友善招呼；作者穿著後，也在超市結識軍眷太太，感受到溫情與連結。

疫情 種族歧視

上一則

SEMI台灣區總裁曹世綸：半導體業迎十年大成長 有4大挑戰

延伸閱讀

表揚愛心媽媽

表揚愛心媽媽
情思春暉(上)

情思春暉(上)
我們的車子

我們的車子
繁花落盡(上)

繁花落盡(上)

熱門新聞

「18世紀末台灣原漢界址圖」為旅法漢學家侯錦郎於法國獲藏，侯氏家屬同意寄藏於台史博。（台史博提供）

法國舊書攤發現的台灣古地圖 半世紀後文化部指定重要古物

2026-06-21 18:20
作者利用飯店房間的食物，練習靜物寫生。（圖／作者周柳靜芝提供）

曖昧的空間

2026-06-17 02:00

兩個母親的淚水

2026-06-21 02:00
日本京都金閣寺。（圖／作者李嘉音提供）

金閣寺倒影

2026-06-20 02:00
埃爾比勒最大的市集外貌一景。

傳說中的伊拉克

2026-06-19 02:00

愛悄悄傳遞

2026-06-19 02:00

超人氣

更多 >
研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼

研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼
佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉
在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度

在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度
女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及

女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及
昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區

昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區