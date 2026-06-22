去年聖誕節 ，兩個女兒帶著孩子們回來佛州 探望我們，她們準備帶我們體驗密室逃脫，讓全家人能夠同樂。一開始我有點猶豫，因為六個人的費用加起來近兩百元，只是進一個房間解謎題，好像有點不太划算。

我以前聽說過密室逃脫，大概就是把人帶進一個封閉空間，透過找線索、解密碼來「逃出去」，但自己從來沒有試過；女兒們說想讓我們嘗試一個從未體驗過的活動，於是我們就接受了這份心意。考量到先生前陣子心臟有些狀況，我們不想選太刺激、太緊張的主題，於是選擇了「鑽石大盜」這個強度較低的項目，連七歲的小孫子也可以參加。

開始前，大家先看了一段簡短的說明，故事是這樣展開的：你和你的夥伴被誣陷為竊取傳奇藍鑽「無限之星」的嫌疑人，然而，這顆鑽石其實是由一名蒙面槍手所盜取，被藏於他戒備森嚴的保險 庫之中，四周布滿多重高科技防護系統，包括強度雷射網與精密機關。時間只有六十分鐘，玩家必須潛入保險庫，破解重重防線，奪回鑽石，洗清冤屈，任何一步失誤，都可能觸發警報，讓一切功虧一簣。

說明完畢後，遊戲正式開始。大家立刻分頭行動，有人找線索，有人觀察細節，有人試著解讀提示。我們拿到一些道具，例如藍光手電筒、電腦設備，還有一個又一個需要破解的保險箱。我們很快就發現，這不是一個人可以完成的遊戲，完全需要團隊合作，彼此交換想法，一起推敲線索，整個過程既緊張又刺激。

七歲的小孫子也非常投入，跟著大人一起研究那些名字的含義、符號代表什麼。有一關需要計算鈔票，兩個女兒的數學竟然卡住了，還好我這個媽媽出面提醒，才順利進入下一關。

當我們打開所有保險櫃後，來到了最後一道關卡——滿布雷射光線的區域。我們必須一個一個小心穿越，不能碰到雷射光，一旦碰到，就要重新來過。大家小心翼翼地前進，有的跨過去，有的從下面鑽過去。當所有人都成功過關，拿到那顆巨大的藍色鑽石時，還不能鬆懈，還要再反向穿過雷射網，全部順利出來，才算真正完成任務。就在時間剩下最後五分鐘的時候，我們終於成功了。

大家擊掌、歡呼，氣氛嗨到極點，主持人這時走進來，幫我們拍了一張團體照，這時才真正體會到女兒們的用心。在短短的假期裡，她們想要的是創造一段可以一起參與的時光，而這個密室逃脫體驗，正好讓我們全家一起玩、一起笑、一起動腦、培養默契，也讓彼此的距離更近。對我們這兩個長輩來說，這真的是一份打破常規的美好聖誕禮物——嘗試了新事物，更和孫子們一起留下了難忘的回憶。幸好我沒有堅持要省錢，而失去了這段無法用金錢衡量的珍貴親情。