咪姆是鄰居王女士家養的一隻柯基犬，總是噘著長嘴，一副憨憨的樣子。早上王女士遛狗時，咪姆只要看見我站在門口，就會主動跑過來，我摸摸牠的頭，誇讚說：「咪姆真乖」、「咪姆是個懂事的孩子」，牠好像聽懂了一樣，瞇著眼睛搖晃尾巴，很是心滿意足的樣子。

王女士說，咪姆是她兒子同學送的，來時還是隻小狗，兒子對牠很是寵愛，可是沒過多久，兒子去外地上大學，餵狗、遛狗、給狗洗澡等雜事就落在他們夫婦的身上。一開始兩人挺有怨氣，覺得麻煩，誰知養了一段日子以後，漸漸地有了感情。

咪姆很乖，總圍在主人身邊，跟牠說話時會瞪著一雙黑眼睛看著你，神情專注，好像你說的牠全懂。咪姆不僅陪著你散步，趴在一邊看你做家務，還以主人的衛士自居。 有一次牠看見王女士和鄰居為了一樣東西互相推讓，誤以為打架了，牠竟然著急起來，站在主人旁邊對鄰居狂叫，瞪著眼睛做出馬上要撲上去的姿勢，讓人看了覺得又好笑又有些感動。就這樣，王女士的兒子大學畢業後留在外地工作，咪姆也早就成了家裡不能分開的成員。

現在咪姆已經是十四歲的大狗了，按鄰居的說法，相當於人的七、八十歲。那天看見王女士的先生遛狗，一問才知道，王女士去探親，已經去了一個多月，因為平時王女士對咪姆照顧較多，她走後這段時間裡，咪姆總表現出不安的情緒，要麼在院子跑來跑去，要麼蹲在那看著門口發呆，飯量也減了不少，牠肯定是在想念王女士。

誰知就在王女士快回來的時候，咪姆卻病了，腎臟出現問題，不時尿血。帶去醫院檢查，大夫說腎臟長了腫瘤，需要進一步檢查才能確定是不是良性的。王女士回來後，幾次傷心落淚，帶著咪姆跑到醫院再做檢查。那天聽她說，大夫檢查後確診腫瘤是良性的，可是如果繼續增長，還是會有危險，建議做手術切除。

王女士夫婦經過反覆商量和權衡，回絕了大夫做手術的建議，他們不想讓咪姆受罪。前些天早晨，看見王女士牽著咪姆在小區裡走，自從她回來以後，咪姆的心情大好，不但飯量增加，尿血的現象也開始減少，身體不像原來那麼虛弱了。

金色晨光中，望著王女士和咪姆遠去的身影，我心裡期盼著，希望咪姆能夠徹底好起來。