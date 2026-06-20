那天在健身房邊運動邊閒聊，朋友忽然說：「我們又要去冰島 了。」我一愣：「又？」她點點頭，一臉雲淡風輕：「對啊，我們已經去過兩、三次了，這回只是純粹去追極光。從紐約（New York）飛過去五個小時，比去加州 還近，閒閒就去走走，在旅館打打麻將也不錯。」這種把寒冬極地旅行說得像周末郊遊的語氣，我只能說：「佩服。」

回家隨口跟外子一提，他的反應比我還積極，電腦一開，航班、飯店、行程一路下單，手速堪比年輕人搶演唱會門票。就這樣，我心理建設都還沒到位，厚重且防雪水的羽絨衣、雪靴也還未找齊，已經在倒數飛往冰島的日子了。

同行的幾個朋友們都是「冰島老鳥」，行程走的是養生路線：每天睡到自然醒，在首都雷克雅維克（Reykjavik）隨走隨逛，拍拍街景，嘗嘗在地美食。我和外子是標準的「冰島菜鳥」，只能起早趕晚、分秒必爭地跟著行程跑。

第一天市區踩點，寒雨中坐在溫暖的巴士裡，美麗的哈爾格林姆教堂（Hallgrímskirkja）也是首都的地標，哈爾帕音樂廳（Harpa Concert Hall and Conference Centre）、太陽航海者（Sun Voyager）的鋼鐵雕塑、充滿特色的彩虹街⋯⋯，一路伴隨著時差，頻頻「點頭稱是」地走馬看花。

第二天重頭戲藍湖（Blue Lagoon），在煙霧繚繞的浪漫藍色溫泉裡，我們體驗了三種礦物面膜，手裡握著一杯喝完還有下一杯的「泡湯專用」美酒。那晚吃飯時，朋友說：「皮膚水噹噹了。」我毫不客氣地全盤接受——這可是冰島行最必要、也最立即見效的旅遊加值。

第三天黃金圈（Golden circle）一日遊，天寒地凍，但在皚皚白雪的映襯下，瀑布、地熱、斷層顯得格外超塵脫俗，彷彿地球正在展示它的原始版本。

而真正的重中之重，當然是追極光。抵達冰島的第一個夜晚，我們全副武裝：厚羽絨衣、毛帽、手套，穿得像要登陸月球。寒風如刀割地撲面而來，腳踩隨時會四腳朝天的冰地，大家仰頭望著夜空，心裡默念：「拜託，今晚就美夢成真吧。」

結果，女神真的現身了。極光在夜空中緩緩鋪展綠色絲帶，美得不真實，大夥兒手忙腳亂地拍照，一會兒脫下手套求靈活，下一秒又急急忙忙戴上，深怕纖纖玉指直接凍成一支支的冰棒。照片一傳回家庭群組，兒子馬上回一句：「Everyone can relax（每個人都可以放輕鬆了）」。

誠哉斯言，在寒風刺骨中快要絕望地等待時，我們的領隊朋友John早已深諳人心，向大家溫情喊話：「如果這次來冰島沒看到，沒關係，明年，我們就去加拿大黃刀鎮（Yellowknife）繼續追極光吧。」

原來，追極光不只要看天氣、看運氣，還得有遠見：先準備好備案，才不至於乘興而去，希望破滅而返。幸運的我們，第一晚極光女神就翩然降臨，不用再把厚重羽絨衣、雪靴毛帽的人生預約到另一個國度了。