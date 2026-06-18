內行人看門道，外行人看熱鬧，在紐約（New York）如果無緣到百老匯 （Broadway）走個來回，感覺上就彷彿是空入寶山。百老匯位於紐約市 中心的精華地段，縱橫交錯的劇院比比皆是，如若不能入內觀賞一齣音樂劇，或也會在行程中留下些遺憾 。

相對於古典歌劇在傳統上的肅穆造型與嚴謹唱腔，百老匯的音樂劇似乎更貼近一般大眾。

跳動的音符常用於表達心聲，動人的旋律也適宜傳送情感，多少跌宕起伏的生命曲折，多少撼動人心的悲歡離合，或以雷霆萬軍之勢，或以亮麗婉約之姿，一幕幕在這些劇院的舞台上盡顯風華。

「安妮」（Annie）是先生與我在移居紐約之初，所接觸到的第一齣音樂劇。高昂卻仍稚嫩的童音，唱出了一個孤女從小的願望，她以樂觀的心境及堅強的意志，為自己開啟了不一樣的人生，也鼓舞了台下無數的觀眾。近四十年過去了，劇中那首大家都耳熟能詳的主題曲「Tomorrow」，至今聽來仍然那麼振奮人心。

藉著地利之便，我們總常在周末進出百老匯，亦常請到訪的親友來此觀賞音樂劇。那些專業又極為生動的演出，融入華麗舞台和感人的劇情，每次都使我們在賓主盡歡之餘，更為日後增添了不少美好的回憶。

「貓」（Cats）劇中的「Memory」、「艾薇塔」（Evita）的 「阿根廷別為我哭泣」（Don't cry for me, Argentina）」這些名曲，傳唱至今却依然歷久不衰。「西城故事」（West Side Story）精美融合了現代與芭蕾的經典舞蹈，在舞台上展現豪華與氣勢，更令人在幾度驚艷之後，又難掩內心的悸動。

演繹法國十九世紀動亂的「悲慘世界」（Les Misérables），以及敘述越南女子在國家淪陷前後經歷的「西貢小姐」 （Miss Saigon），歌曲慷慨激昂，故事感人肺腑，觀後心境亦久難平復，只希望世上不會再頻生戰亂，人間也永不再出現如此不幸的悲劇。

我特別有感於改編自迪士尼故事的音樂劇，無論是「獅子王」（The Lion King）、「阿拉丁」（Aladdin），或是「美女與野獸」（Beauty and The Beast），其寓教於樂的效果自是不在話下，那些在跳躍裡閃亮發光的舞台，亦伴我陪著兩個年幼甥女，一起度過了許多難忘的時光，成為記憶中永恆的幸福。

論及在百老匯演出最久，且每場總是座無虛席的音樂劇，必當為「歌劇魅影」（The Phantom of The Opera）莫屬。此劇自一九八八年在紐約首演，三十多年來一直盛況空前，及至二○二三年告終。

它的劇情撲朔迷離，歌曲動人心弦，華麗的舞台布景千變萬化，精緻細膩的服飾耀人耳目，加上演出者的唱功深不見底，投入的情感亦懾人心魄，此劇能夠歷久不衰，良有以也。

先生與我不惜重金，數年來曾多次前往觀賞該劇，每次也都有新的領悟。先生戲言他可在劇中扮演一個小角色，我則只希望女主角Christine能改變初衷，轉身願與愛她不移的Phantom共度一生。