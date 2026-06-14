AI重點 文章重點整理： 重點一： 八十八歲作者出席密爾比達愛心媽媽表揚大會，盛裝赴會感受祝福。

八十八歲作者出席密爾比達愛心媽媽表揚大會，盛裝赴會感受祝福。 重點二： 她認為公開領獎不只是受表揚，更是向親友報平安、分享仍健在的喜悅。

她認為公開領獎不只是受表揚，更是向親友報平安、分享仍健在的喜悅。 重點三：自佛州搬到加州後，常與兒孫聚會，感受到家庭熱鬧與晚年幸福。

二○二六年五月十七日，陽光暖暖地灑在加州灣區 的大地上。我這個已經八十八歲的老太太，一大早便興沖沖地梳頭更衣，還特地挑了一件自己最喜歡、看起來精神又喜氣的衣服，準備去參加密爾比達 （Milpitas）台北文化交流協會舉辦的愛心媽媽表揚大會。

我一邊對著鏡子擦口紅，一邊還忍不住問自己到底夠不夠資格？畢竟，這世界上的好媽媽實在太多了。有些媽媽一輩子含辛茹苦，有些媽媽照顧家庭無微不至，有些甚至還熱心公益、奉獻社會，相比之下，我總覺得自己不過是個平平凡凡、愛說笑、愛熱鬧的老太婆罷了。

當然，我還是笑嘻嘻地去了，因為對我而言，這不只是一場表揚大會，更像是一場生命的小小慶典。人到了我這個年紀，能夠平平安安地走出家門，開開心心地和大家聚在一起，就是一件值得感恩的大事。尤其近幾年，許多老朋友有的行動不便，有的身體欠安，有的甚至悄悄離開了人世，因此我特別珍惜每一次能夠和人群相聚的機會。

那天一走進會場，只見裡面熱鬧非凡，大家穿得漂漂亮亮，笑聲此起彼落，空氣中還飄著香噴噴的飯菜味。

當主持人念到我的名字時，只見台下掌聲響起，還有人拿著手機對著我們猛拍。當我笑著接受鮮花的那一刻，只覺得心裡發熱，泛起一陣巨大的感動，那就是——我要讓親朋好友們知道，我還好好地活著。

老人家到了某個年紀，最大的幸福往往不是山珍海味，也不是金銀財寶，而是還有人惦記你、認得你、願意和你說話。而我這個平時不太愛打電話，也不太常和朋友互通訊息的人，正好趁這個機會在公開場合露露臉，等於是在向大家發出一封「愛的通知書」：本老太太目前依然健在，仍然努力生活，而且還全心全意地愛著大家。

自從二○一六年，我從遙遠的佛羅里達州搬來加州，住到靠近兒子、媳婦家的灣區之後，生活突然變得熱鬧起來。我們家族裡那些年輕有為的第二代，以及活潑可愛、像小麻雀一樣吱吱喳喳的第三代，幾乎都聚集在加州。於是，生日宴、家庭聚餐、節日派對，一場接著一場。

我雖然也曾經想回請大家幾次，可每次一提起，孩子們便異口同聲地阻止我：「老奶奶，姨婆，您老人家都退休了，哪還需要您請客？當然是我們這些還在工作的晚輩請您呀。」

聽了固然感動，但我心裡總有點過意不去，畢竟，中國人講究有來有往，總不能老是白吃白喝。如今，我忽然靈機一動，既然今天大家送我鮮花、給我掌聲，那我不如乾脆把這場聚會，當成自己回請親朋好友的一次機會。

我坐在席間，看著滿屋子的笑臉，忽然覺得：人生走到八十八歲，原來還能這樣熱熱鬧鬧地被愛著，真是一件非常幸福的事情；而我也願意繼續努力地、快快樂樂地活下去。

因為，只要我還能笑著出現在大家面前，對愛我的人來說，本身就是一份最安心、最溫暖的禮物。