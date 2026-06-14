壯觀的蔚藍花海。（圖／作者張貴美提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 作者與先生前往德州中部丘陵地帶賞藍帽花海。

作者與先生前往德州中部丘陵地帶賞藍帽花海。 重點二： 騾蹄彎休閒區今年藍帽花盛開，形成壯觀蔚藍花海。

騾蹄彎休閒區今年藍帽花盛開，形成壯觀蔚藍花海。 重點三：賞花途中見到響尾蛇蜷伏花間，提醒遊客務必小心。

三月中旬，到聖安東尼奧（San Antonio）參加德州 老人乒乓球公開賽，可能時間未到，十號州際公路兩旁未現花訊。三月底朋友打電話來聊天，告知今年二九○高速路邊的野花，也只有三三兩兩幾小叢，還沒見著往年開滿一大片沿公路旁的美景。

聊完「花」絮，突然勾起多年未曾心動的賞野花心情。德州三月底到四月中旬，公路兩旁的野花總肆意綻放，尤其是藍帽花、印地安畫筆花、黃色金雞菊，真是春華遍野滿眼春色。

心急火燎下，立刻上網找尋今年已開花的最夯野花芳蹤，同時慫恿愛開車的先生雙人行。第二天一大早，趕赴野花的召喚，往德州中部丘陵地帶的公園，來個尋野花、瀑布之旅。

網站上說，今年很夯的一個賞野花景點是騾蹄彎休閒區（Muleshoe Bend Area），於是我們第一天下午就朝它飛奔而去，決定先賞花，再玩其他州立公園 。

下午一時多，排隊入園的車陣很長，看樣子花痴都朝這兒來了。這個休閒區很大，分成幾十個賞花小區，今年專種藍帽花，小斜坡上上下下，正是藍帽花最喜愛的生長小坡。片片壯觀的蔚藍花海，賞花人三三兩兩花間行，大哥哥帶著小妹妹溫馨花海遊；撒歡的小狗見花眼開，滿園強拉著主人跑；更多的是全家歡，分散在各個花區裡。盛開後的花開始結種，一包包纍纍實實，連綿花期有望待續。

賞完最密集的幾個花海景點，我們順著河道繞，下一區花海有好幾條斜坡，小路將兩邊的片片藍帽花海切分得涇渭分明。

藍帽花有許多品種，最知名的當然是德州藍帽花（Texas Bluebonnet），還有大彎藍帽花（Big Bend Bluebonnet），它們的生長期在三月到四月，豆莢成熟後會爆裂，種子噴發飛出落地生根。德州草原馬鞭草（Prairie Verbena）也是開紫藍色花，也很招人喜愛。

我之所以多年未做賞花行，是因為曾經看過報導，說響尾蛇會躲在藍帽花叢間。我是怕蛇族，這回終於又鼓起勇氣踏上尋花之旅，但運氣真不好，我親眼見到響尾蛇蜷伏在花間小路上。我們運氣也很好，居然沒不小心踩牠一腳，不過真是後怕。問了管理員，他說：「藍帽花下，是響尾蛇喜愛的住所。」證實了藍帽花海確實住著響尾蛇，賞花的朋友請千萬小心。

住家小區湖邊的小坡，今年也種了片片藍帽花，小小格局當然不能與公園的大片花海相比。今年春日踏花行，騾蹄彎鋪天蓋地浩瀚如海的藍帽花海，還真是值得為它記上一筆。