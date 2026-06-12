AI重點 文章重點整理： 重點一： 博特羅以誇張肥碩造型，創造獨特的Boterismo風格。

博特羅以誇張肥碩造型，創造獨特的Boterismo風格。 重點二： 他透過放大體積與比例，讓日常人物與物件煥然一新。

他透過放大體積與比例，讓日常人物與物件煥然一新。 重點三：博特羅慷慨捐贈作品，並影響當代網路文化與審美。

談起西語世界著名的畫家，我第一想到的不是畢卡索 ，而是哥倫比亞 畫家費爾南多·博特羅。

第一次看到博特羅的畫是在我上小學時。西班牙文老師在跟全班同學分享畫作之前，充滿神祕感地向我們介紹：這些作品是哥倫比亞的驕傲。原本學生們還在走神，在看到畫作時全都睜大了眼睛，然後瞬間轟然大笑起來。油畫中的每個人物都胖嘟嘟的，眼神稍有呆滯，一副呆萌模樣；不只是人物肥胖，就連動物和水果都異常肥碩。這些畫一掃名畫慣有的深奧高雅，這還叫名畫嗎？

去年冬天我去哥倫比亞旅行時，特意拜訪了博特羅博物館，當我親眼看到了具有抽象和誇張感的多幅畫作時，視覺衝擊迎面而來。

博特羅在二○二三年去世，大多數作品在二十世紀末完成，他晚年一直堅持作畫，無論是油畫還是雕塑，幾乎每個作品裡的人物和靜物都格外地胖。人們給他的畫風創造了一個新詞：Boterismo（博特羅風格）。

大多數人都愛用「胖子」稱呼博特羅畫的角色，但博特羅曾說過，畫胖人從不是他的初衷，他更想在畫中運用人物和物體的大體積，試圖給人帶來不同的視覺影響。從這種角度觀賞他的畫，可以看到生活中被忽視的細節，讓人們從不同的角度審視生活和自身。在博特羅的畫裡，普通的人和瞬間都變得不同尋常，就此提升了生活的新鮮度。在一些具有政治色彩的畫中，這種畫風又變得無比犀利，把一些有權有勢人士盛氣淩人的嘴臉刻畫得淋漓盡致。

博物館分為幾個部分。在一個展廳中一幅大梨的油畫呼之欲出，大得能遮住博物館內的一整面牆。不遠處，一副貌似社會階層很高的人物衣裝華貴，表情嚴肅。相應的一處，一名老太太的臉比手大很多，這種對比凸顯了她滿臉的滄桑。

博物館裡不僅有油畫，還有幾個銅雕塑作品，比如和平鴿、貓、馬和人。它們的共同特點就是胖。

博特羅還模仿了好幾副名畫，但加入了他自己的風格。我個人最喜歡的就是博特羅畫的「蒙娜麗莎」。博特羅讓蒙娜麗莎變成了一個身材魁梧的女人，奇妙的是，她胖得幾乎變成橢圓形的臉上依然露出了那著名的神祕笑容，和原著一樣深不可測。博特羅以前在採訪中說過，自己的畫風也是對現在苛刻的審美標準的批判，這幅畫證明了蒙娜麗莎不需要減肥，也依然美麗。

博特羅值得敬佩的不僅是與眾不同的繪畫風格，還有他慷慨的奉獻。他相信藝術品應該被大眾所欣賞，把幾百幅自己的油畫和雕塑捐贈給了哥倫比亞各地的博物館。

他的畫已經影響到了現今的網路世界，有些人用他的畫做為梗圖的素材。無論是專業畫家還是對藝術毫無感知的人、孩子還是老人，都可以從不同角度欣賞博特羅的畫作。因此，博特羅的作品一定會在時間的長河中永駐。