AI重點 文章重點整理： 重點一： 瑪黛茶是阿根廷等南美國民飲品，帶草本清香與微苦味。

瑪黛茶是阿根廷等南美國民飲品，帶草本清香與微苦味。 重點二： 旅行社常贈瑪黛茶具，顯示阿根廷人對這項文化深感自豪。

旅行社常贈瑪黛茶具，顯示阿根廷人對這項文化深感自豪。 重點三：共享同一杯瑪黛象徵友誼、信任與團結，也被視為社交儀式。

耶巴瑪黛（Yerba Mate），簡稱瑪黛，是南美洲阿根廷 、烏拉圭、巴拉圭和巴西 南部等的國民飲品，由冬青科植物葉子製成，帶有草本清香和微苦味，傳統上使用乾燥葫蘆容器和金屬吸管享用，象徵友誼與社交。它不僅是高咖啡因的提神飲料，更富含抗氧化劑、維生素和礦物質，被譽為「超級健康」的社交文化飲品。

我們去阿根廷旅遊兩次，第一次是疫情 前的二○一八年，最近一次在疫情後的二○二六年。行程由旅行社安排，每次在最後一天離開旅館的時候，旅館櫃檯都會轉交旅行社贈與的禮物，一套喝瑪黛的茶具，有一個茶杯，一包茶葉，一支金屬吸管。顯然阿根廷人以此飲茶文化為傲，希望在全世界發揚光大。

瑪黛與茶含有咖啡因、茶鹼和可可鹼，具有天然提神與集中精神的能力，並含有豐富的茶多酚和黃嘌呤，有抗氧化作用，除此之外，還有助促進新陳代謝。在阿根廷街上，景觀和美國很不一樣，阿根廷人晚餐吃得晚，要天黑之後才進食，通常是九時；他們吃完晚飯就去就寢，照理說這種生活習慣應該有很多胖子，可是我們很少看到肥胖的人，不知是否與飲用瑪黛有關。

有人說瑪黛可以優化消化與排毒，具有利尿作用，能幫助身體排出多餘鈉離子，改善消化系統；還有人說瑪黛有助心血管健康。

共享瑪黛茶是阿根廷的文化核心，是獨特的文化體驗，代表著團結和友情。我們在伊瓜蘇瀑布（Iguazu Falls）時，我們的導遊和司機共享一杯瑪黛茶，他們很自然地共用吸管，不覺得有公共衛生的問題。

共享瑪黛茶的確與美洲原住民的共吸水煙類似，強調平等、信任與團結，為南美洲常見的社交與族群凝聚儀式。透過瑪黛泡茶師負責沖泡，並依序傳遞同一杯茶，強化了家庭、朋友間的連結，也是共享精神、分享生活的重要時刻。

總之，瑪黛茶是一種結合了營養、健康與社交的神奇茶飲。不來阿根廷還不知道。