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異鄉逸聞

樓少康
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美國校園與市政場所多重視公開透明，門戶常向公眾開放。
  • 重點二：拜訪美國友人須先電話預約，凸顯他們重視隱私與時間。
  • 重點三：文中透過比賽、契約與退貨制度，讚許美國的誠信與守約。

來到美國後，時光蹁躚，歲月倥傯，不知不覺已走過二十八個春秋。在這漫長的異國生活中，我見聞了不少饒有意味的逸聞軼事。雖皆細微之事，卻往往引人深思，從中亦可略有所得。

一天傍晚，我隨一群老華僑路過達拉斯德州大學（UTD），有人提議進去看看，只見許多教室、辦公室的門都敞開著，任人出入。我們走進一間大教室，打開燈，發現活動黑板前還擺著一只大水罐，旁邊整齊地疊放著一摞新水杯；有名膽大的朋友還倒了一杯咖啡，竟還是溫熱的。後來參觀市政部門時，也見到類似情景：下班之後，一些辦公室、會議室同樣向公眾開放。由此可見，這裡的許多事務，講究公開透明，體現出一種平等與公正的理念。

在中國時，外出散步若經過老友家門，往往會順手敲門相訪，主人聞聲而出，相見甚歡。然而在異國他鄉，卻萬萬不可如此隨意，若要拜訪美國友人，必須事先電話預約，否則往往會被視為失禮之舉，甚至遭到婉拒。他們惜時如金，更極重隱私，不容他人輕易打擾，貿然登門會被看作是對他人時間與空間的侵犯，難以被接受。

我素來喜愛音樂，曾參加一次青少年鋼琴比賽的選拔活動。參賽者依次登台，將十餘年所學盡情展現，評審組對每名選手簡短點評，若說「Thank you」，則表示未被錄取；若說「OK」，則意味著通過。其間有個姑娘得知自己入選，情緒激動，竟向評委席上一名長者脫口而出：「Thank you, Uncle.」一時間全場嘩然。待八名選手演奏完畢後，評委主席上前說明：接下來將打亂順序播放錄音，請大家共同評議。錄音重新播放後，聽眾一致推舉四號選手為優勝者，當再播放對應視頻時，才發現正是那名姑娘。眾人頓覺欣然，結果也愈發令人信服。

早年自上海來美的一名老華僑，還曾對我講過一件事。他看中一塊空地，與地主商定以八十萬美元成交，並約定三年內付清；一年後，有人出價一百萬美元，但地主仍信守原約，婉言謝絕高價。這種發自內心的契約精神，實在令人欽佩。

馬路上車流不息，各式車輛往來如織，其中有一種尤為特殊——校車。這裡的校車車身堅固，體型寬大，司機多為經驗豐富之人。一旦校車在前行駛，後方車輛無論多麼匆忙，都必須耐心跟隨，嚴禁超車；校車一停，四周來往車輛亦須全部停下。據說從前有名重要的人物說過，校車裡或許就坐著未來的總統，因此我們必須格外小心，悉心保護。

在超市裡，我還看到一個頗為有趣的現象：除了收銀台前排隊付款的人群，出口處往往還有一列辦理退貨的隊伍。原來，美國人普遍講究信用，只要持有收據，通常無需說明理由，便可辦理退貨。隊伍中大多是守信之人，亦不乏少數貪圖小利者，這些人雖得一時之利，卻失去了最為珍貴的誠信與尊嚴，不足為訓。在美國，一旦失去信用，往往寸步難行。

他國的逸聞軼事還有許多，這些事情雖不登大雅之堂，卻自有可取之處。

精華 FAQ

  • 作者看到達拉斯德州大學教室與辦公室多半敞開，市政部門下班後部分會議室也對外開放，顯示當地重視公開透明，讓公共空間更具平等與便利的精神。

  • 因為美國人非常重視隱私與時間安排，通常要先電話預約才算有禮貌；若未經通知突然上門，常會被視為打擾，甚至可能遭到婉拒。

  • 文章最後透過校車禮讓、比賽公平、契約守信與退貨制度，強調美國社會重視誠信、守法、公開、公正，也提醒人若失去信用，生活將處處受限。

德州

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