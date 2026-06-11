停泊在巴爾的摩港灣的托爾斯克號潛艇。（圖／作者李洪杰提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 托爾斯克號潛艇曾參與二戰與古巴導彈危機封鎖任務。

托爾斯克號潛艇曾參與二戰與古巴導彈危機封鎖任務。 重點二： 這艘柴油動力潛艇現停泊巴爾的摩作海上博物館。

這艘柴油動力潛艇現停泊巴爾的摩作海上博物館。 重點三：文章藉潛艇狹窄艙室與魚雷展示，反思戰爭與和平。

美國是海洋國家，東臨大西洋，西靠太平洋，南靠墨西哥灣 ，三面朝向大海，這種地理環境使得美國擁有豐富的海洋資源和廣袤的海域，造就了海上交通發達。海上交通的主要工具是船舶，為維護保障海上交通的安全和利益，美國還建造了船堅炮利的艦船和潛艦，成為海洋強國。

作為軍迷，對航行大海的戰船感興趣的我，來到馬里蘭州 最大城市，也是美國大西洋沿岸重要海港城市巴爾的摩（Baltimore），觀覽停泊在那裡的托爾斯克號潛艇（USS TORSK），探知它的歷史記憶。

一九六五年退役的托爾斯克號潛艇停靠在巴爾的摩國家水族館門前。這艘以柴油機為動力的潛艇一九四四年開始服役，它一投入美國海軍，就參加了第二次世界大戰的海戰，出海不久就立下戰功。一九四五年八月十四日，托爾斯克號潛艇在太平洋發射魚雷，擊沉兩艘日本海防艦。這是日本無條件投降的前日，也是美國向日本發出的最後海上攻擊。

一九六二年發生古巴 導彈危機時，托爾斯克號潛艇又擔負封鎖古巴的海上軍事行動。對於普通人來說，潛艇很神祕，不僅神祕，而且具有巨大的水下威懾力。

托爾斯克號潛艇離開戰場已有六十年，現已成為海上博物館。在潛艇中間休息艙內的鐵柱上，貼有一名被擊沉的日本護衛艦生還的日本船員寄來的照片，上面寫著：「要和平，不要戰爭。」

這艘丁鯛（Tench）級潛艇的排水量為兩千噸，屬於中型潛艇，艇長九十五米，艇員七十二人。當我進入神祕的潛艇，被狹窄通道上下左右的儀表盤和大小粗細管道吸引，逼仄的通道讓兩人難以並肩同行，潛艇內部分為若干艙室，艙室之間有低矮的安全門，人要低頭彎腰才能通過。

到了潛艇首部，才感覺空間稍大了些，那裡有兩個魚雷發射管和兩個魚雷傳送架，艙內還存放有幾枚魚雷。我是第一次近距離觸摸魚雷，這傢伙若從水下發射出去，撞上敵艦，那爆炸力和破壞力可想而知。

發射魚雷的首艙空間較大，是因為發射魚雷需要裝填作業，也是確保潛艇能快速順利發出致命一擊。潛艇裡可以說全無多餘空間，床鋪是上中下三層，鋪位低矮擁擠，人只能躺下，不能坐起，潛艇裡的每一寸空間都很珍貴。托爾斯克號潛艇已完成了使命，在海洋戰爭史上留下寶貴的記憶，如今靜靜地停靠在巴爾的摩港灣。

當今仍有潛艇在深邃的大洋裡潛伏和軍事演練，是為了和平？是防止戰爭？是戰略威懾？還是守護各自的海洋利益？帶著魚雷和遠程彈道導彈，甚至還載有遠程核彈的潛艇在水下航行，是看不見的硝煙。但願不要發生戰爭，避免海戰，保護大海安寧，珍惜世界和平。