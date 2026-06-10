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「一次性給子女錢」為什麼是退休理財最後悔的事？

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圓夢演唱會

杜丹莉
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當舞台上大幕徐徐拉開，「Johnny Gu Oldies But Goodies Live Concert - 陪我們長大的歌」幾個大字在屏幕上亮起，顧大哥步履穩健，掠過開場的贅言，直接帶我們走入音樂的靈魂深處。

沒有提詞機，沒有手抄稿，他清亮的歌聲，精準地踩在每一個節拍的脈動上。背後的歌詞起落，那是給觀眾看的；他自己早已在腦海中將旋律與歌詞鑄成了永恆的刻印。看他那樣從容不迫地唱著，彷彿不是在表演，而是敘述在生命長河中的悠然自得，且陶醉其間，台下的我們早已滿心悸動。

顧大哥屬馬，今年已過耄耋之年的八十四歲。自幼喜愛唱歌的他，年輕時亦在台灣一些美軍機構駐唱過。他在台上自豪地介紹：如今唱的，竟與六十五年前的歌曲歌聲別無二致。從為家計生活打拚的壯年，到聖地牙哥（San Diego）僑界卡拉OK聚會中受期待的歌者，他始終是那個在郵輪比賽中以歌會友、驚艷全場的唱將。如今，他身體康健、妻賢女孝，那顆深藏心底、想要辦一場個人演唱會的夢想種子，在退休後的歲月中悄然萌芽，經過時光的呵護，終於在此刻璀璨綻放。

一場音樂盛會的完成，從場地選址、音響調試，到曲目裁量、賓客邀約，無一不凝結著舉辦方的汗水。他們選擇「贈票不售票」，以歌聲為引，號召老友重聚。那日三百餘人共襄盛舉的盛況，正是顧大哥大嫂廣結善緣的最好迴響。

旋律響起，那些陪伴我們走過青春的歌謠，頃刻間將流年往事喚至眼前，令人難以自已。期間有人低聲和唱，有人翩然起舞，而台上的顧大哥宛如定海神針，不急不徐，氣定神閒。曲目編排亦有巧思：兩首慢歌銜接一首輕快之曲，六曲完畢，穿插一名嘉賓的精采助陣，有手風琴大師的悠揚、專程來自台灣的女歌星的婉轉。最令人驚嘆的莫過於顧大哥十五歲的孫女用胡琴拉了三首曲子，如行雲流水，細膩柔情，十五歲能有如此功力，真讓人嘆為觀止。祖孫同台，寫就了一段傳承的佳話。

二十四首英文經典唱畢，顧大哥以一曲中文歌「當你老了」作為終章。當他唱到：「當你老了，眼眉低垂，燈火昏黃不定，風吹過來你的消息，這就是我心裡的歌。」那一刻，台下的聽眾想必多半與我一樣，在歌聲中濕了眼眶。那不僅是他對聽眾唱歌，更是他在對歲月做的溫情告白。

最終，在安可聲中，全場揮動著手機上的燈光，齊聲與顧大哥合唱「月亮代表我的心」，為這場盛會畫下了圓滿且溫馨的句點。

由衷祝賀顧大哥宿願終償。那份超越年齡的毅力與記誦，令人高山仰止。這場演唱會，不僅是個人的圓夢之旅，更是集體的青春回眸。感謝您，在一個溫暖的春日午後，贈予了我們一場跨越時光的懷舊星光。

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