初到威州麥迪遜（Madison）不久，我們收到一封別緻的信，那是丈夫實驗室裡一名美國姑娘寄來的婚禮請柬。信封裡除了精緻的邀請卡，還有地圖和回執卡，以及婚宴主菜的選擇——雞肉或鮭魚。幾天後，還有人專門來電再次確認，這樣的細緻與周到，讓人感受到一種不同於以往的儀式感。

丈夫欣然應邀，我卻為「送什麼禮」犯了愁。因為我對美國婚禮的認識，僅停留在電影畫面：牧師見證、交換戒指、親吻、拋花束；至於禮物如何準備，卻毫無概念。在中國，婚禮送禮多憑心意；後來知道，美國新人常在商店登記禮品清單，賓客按需購買，既避免重複，又十分實用。但當時並不知情，我便選了一幅從中國帶來的「紅雙喜」剪紙，配上畫框，權作一份有中國特色又寓意吉祥的祝福。

婚禮當天，我們略作打扮出門，要搭乘一名非洲同事的車前往酒店。久候之後，他與妻子盛裝出現：一身色彩鮮豔的民族服裝，華麗而莊重，像是要去白宮 赴宴，讓人眼前一亮。我既驚訝又慚愧：相比之下，我們似乎缺少這樣鮮明的民族禮服。

進入酒店大廳，更是如同走進好萊塢 電影場景：男士西裝革履，女士禮服華美，熙熙攘攘擠得滿滿的，少說也有上千人。天哪，他們請了這麼多人嗎？細看才明白，原來是幾場婚禮同時舉行。大家在不同宴廳門口各自排隊等候，門前擺放著寫有來賓姓名、桌號及主菜選擇的卡片。來賓各持卡片入場，保證不會走錯、吃錯宴席。

入場之後，先經過伴郎伴娘隊伍。與國內常見的不同，這裡每對新人都有數對伴郎伴娘，陣容頗為壯觀。再往前，有專人收取禮物，以及新人與雙方父母逐一迎接來賓，與大家握手、擁抱、寒暄。

入席後，賓客各自到酒台點酒水。每人桌前擺著一只漂亮小網袋，裝著幾塊巧克力，作為喜糖，精緻小巧；每桌還準備了簡易相機供賓客拍照留念。婚宴並未立刻上菜，而是由親友輪流發言，講述新人成長故事、抖落兒時糗事，或溫情，或調侃，引來陣陣笑聲。

許久之後，才上第一道沙拉。再過一陣，主菜才端上：一大份馬鈴薯泥配鮭魚或烤雞，菜式不複雜，卻份量十足，兩道菜足以讓人飽腹。沒有頻繁上菜的喧鬧，也少了勸吃勸喝的熱鬧，卻多了一種從容。

席間最忙、最引人注目的是新郎新娘不時起身相擁親吻。起初不解，後來才知道，這是為配合現場慈善捐款環節，賓客每捐一次款，他們便起身以親吻致謝。這既活躍氣氛，也讓婚禮多了一層公益意味。

隨後，大屏幕上配樂播放新人從小到大、神態各異的照片，溫馨動人。那一刻，更像是一段人生的回顧與展示，把一對新人的成長足跡顯現一遍，大家時而哈哈大笑，時而議論一番，其中該有多少回憶和共鳴啊。看完片，每人得到一片蛋糕，不多不少，又有意義，恰到好處。

最後，新人步入舞池跳第一支舞，賓客們也陸續加入，舞步或優雅或隨意，氣氛輕鬆愉悅。

當我意猶未盡地回想起這場婚禮，沒有喧鬧的敬酒，沒有繁複的禮節，卻依然溫暖有序。它讓我看見不同文化之中，人們對儀式與情感的理解、表達，原可以如此多樣。

或許，婚禮的形式可以千差萬別，但其中所寄託的祝福與期待，卻始終相通。