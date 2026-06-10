加州 羅蘭岡（Rowland Heights）有一座夏巴倫公園（Schabarum Regional Park），面積廣闊，提供散步、健行與休閒活動的空間，而且就在我家附近。我並不是每天都去，但三十多年來，總會來走走。

晨光從葉縫間灑落，輕輕鋪在草地上，落日黃金的餘光，如俠客般穿梭在樹葉間，帶來驚喜。幾片彩色的落葉隨風翻飛旋轉，發出沙沙的聲音，像是熱情的火烈鳥舞。

夏天傍晚夜燈下，微風吹拂，帶來如夢般、令人陶醉的詩情畫意。風吹雨打的冬梅，像堅守崗位的花木蘭，深深打動我的心。春天的粉紅櫻花，帶來新氣息，生命像是從零開始，一切續新。

走久了，遇見很多人，也經歷不同的主管，一任又一任，像時間在這裡留下的痕跡。

最早認識的是康妮，她願意聽人說話，也會採納建議，我曾建議給九座小木橋編號，她聽進去了。後來，她邀我投稿公園月刊，我寫了幾首小詩。現在回想起來，那些詩寫得如何，其實已不重要；重要的是，在那段時間裡，我與這座公園之間，因靈感啟發而心靈相連。

馬里奧幾乎天天都在這裡，帶著幾條狗。有一天，我甚至看到一隻粉紅色的小豬跟著牠們走，畫面實在感人。

在這裡碰到的人大多友善，但大部分互不理會。有時候，我自己會主動打招呼，漸漸有了幾個半走半談天說地的朋友。其實，只是交換一句「早啊」，或一個微笑，也足夠了。

有一天，我偶爾捕捉到一個影像：一個年輕爸爸，後面跟著排隊的三個大、中、小孩，非常可愛。我把這段溫馨的影片分享給這個年輕爸爸，他很喜歡。

近年來，公園熱鬧起來，新移民帶來不同節奏，有人在空地上跳舞，麥克風聲傳得遠遠的。偶爾，也聽說有人因為提醒音量而起了爭執，事情的經過如何我並不清楚，只是這樣的消息，多少讓人有些意外。

去年中旬，公園開始收停車場費，一切突然變了。雜音沒了，人減少許多，寧靜回來了，鳥語輕響，我又回到自己的世界。

三十多年過去，很多事變了。人來人往，面孔更新，語音變化，但那幾條路和山坡野花，公園依舊。我偶爾走過的小徑，也還是走著。