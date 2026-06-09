現代人婚姻如果出了問題，有些人會去尋求婚姻顧問的幫助，諮詢面談費用一次約兩百美元左右。

貝絲和先生馬克是大學同學，自由戀愛結婚，來美後開了一家餐廳，兩人努力打拚，退休 時已經財富自由，前年還在奧瑪哈（Omaha）新興區的湖邊置產，也替兒女們在附近買了房子，兒女們各自成家立業，是人人羨慕的人生勝利組。

但貝絲的婚姻和生活其實並不像外人想像的那麼幸福美好，馬克是甩手掌櫃，吃米不知道米價，不管是家務事或是兒女的事，基本上不過問，可是主觀意識又很強，基本上無法溝通，讓她備感抑鬱。

兒孫輩們的事情也讓貝絲操心，八個孫輩裡面，有兩個輕度憂鬱症 ，一個自閉，都需要看心理醫生，平常還時常接到電話。接送孫輩上下學、看醫師、聚會，許多瑣碎的事，讓貝絲十分煩惱。

夫妻結袂四十年，日積月累的壓抑、擔憂，讓貝絲有些撐不住了，心想或許自己也該尋求幫助，心理醫師的費用雖然並不便宜，可是或許可以改善一些問題。醫師推薦幾點夫妻相處的技巧，如換位思考、冷靜、態度明確、避免指責、設定界線，但貝絲發現這些建議，對於馬克和積習已久的問題沒有什麼幫助。

關於「婚姻」這個問題，中西方的文化背景不同，咱們中國人基本上勸和不勸離，老話說得好：「寜拆十座廟，不毀一椿婚。」西方人則是以各自的需求與舒適為主，不合就離，他們認為如果夫妻之間三觀不合、個性迥異，乾脆結束這段關係，讓內心、情緒都能重歸於平靜，分手或離婚，未必不是好的結局。

婚姻顧問梅根建議馬克一起接受諮詢，可是馬克覺得他的婚姻沒有問題，沒有諮詢的必要。經過了三次的獨自諮詢，梅根給出了令人驚異的建議：「離婚吧。」梅根對貝絲說：「你們的婚姻充滿無法解決的矛盾和衝突，雙方各持己見、不願溝通，你們的婚姻已經走到盡頭，為了妳的身心健康，沒有繼續下去的必要，我建議妳還是放棄吧，速戰速決。」

梅根直接判了「極刑」，可是貝絲說她並不想離婚，只是想改善一下婚姻、生活狀態而已，但梅根的建議又好像有些道理。貝絲陷入徬徨、煩躁、焦慮，不知道該何去何從？於是找我傾訴。

我說：「家庭比面子重要，如果不想離婚，就改變想法和態度，改變不了別人，可以改變自己。婚姻大事不可輕言放棄，須慎重考慮，專家建議我們可以參考，但是不必盲從。」

最終，貝絲和馬克去年慶祝了金婚周年紀念，他們送了我一張在湖邊照的全家福照片，照片裡的貝絲面容祥和，她接受了我的祝福，含笑告訴我：「原來幸福就是全家平安、健康。」