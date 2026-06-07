﻿小孫女艾麗莎四歲的生日快到了，我們兩老特地利用探望兒孫的機會，從維吉尼亞州 開了三個小時的車前往費城 （Philadelphia）大女兒的住處，全家一起歡度小孫女的生日。

很多人為小孩舉辦生日派對都選在公園，但因為三月的天氣還是相當寒冷，大女兒決定選擇﻿﻿歷史悠久的博克大樓（Bok Building）地下室的兒童遊樂場舉行。

﻿小孫女從小就非常喜歡「冰雪奇緣（Frozen）」這部迪士尼 動畫電影，前後已經看了不下一、二十次，尤其電影中女主角艾莎身穿綴滿水晶的藍色長裙唱著「Let it Go」的絕美畫面，更是完全擄獲了小孫女的心。

這首歌的旋律其實滿複雜的，並不好唱，歌詞對小女孩來說也太深奧了，但﻿小孫女從開始學講話時就很會唱歌，不到三歲時就學會這首「Let it Go」，而且唱作俱佳，演唱時還會模仿艾莎跺腳的動作，常常逗得我們兩老笑得前仰後翻。

小孫女很小的時候就知道「pretend（假裝）」這個英文單字，由於艾莎是小孫女的偶像，她常說要假裝自己是艾莎，所以每天去學前班上課之前，她都會要求穿著象徵艾莎的藍色長裙去學校。除此之外，大女兒家裡有一個會唱歌的艾莎音樂盒，小孫女放學回家後都會反覆啟動音樂盒，讓自己每天沉浸在「冰雪奇緣」的氛圍中。

為了給﻿小孫女一個難忘的回憶，這次生日派對的布置是以「冰雪奇緣」為主題，電影中的艾莎女王、妹妹安娜公主、丑角雪寶、阿克、馴鹿小斯等角色，以及冰宮、冰雪等各種場景，一一出現在會場裡，讓人一走進現場就彷彿置身於電影場景中。大女兒也應小孫女要求，在生日蛋糕上擺放著她最愛的艾莎與雪寶，以及城堡、雪花等飾品，讓蛋糕完美地呈現出「冰雪奇緣」的情境。

那天小孫女最要好的朋友艾薇充當安娜公主，在派對中與小孫女形影不離，兩人一搭一唱地演出一段艾莎女王與安娜公主互動的戲碼。小孫女學前班的同學雖然大都只有三、四歲，但都會互通訊息，其中一人在派對中還特別偷偷跟小孫女說，她去迪士尼世界遊玩時有看到「真正」的艾莎女王，讓她羨慕不已。

這次的生日派對，包括大人小孩共有四十多人參加，整個會場熱鬧滾滾，小孫女身著大女兒買給她當生日禮物的藍色長紗裙，與二十幾個學前班的小朋友嬉鬧追逐，享受了一場充滿歡笑與夢幻的冰雪派對。

今年的生日派對，小孫女艾麗莎在曾是美國首都的賓州費城裡，在百年建築的博克大樓內，當了一天她夢寐以求的艾莎女王。