今年校友會的春遊定在死亡谷（Death Valley），兩天一夜的旅遊，四十個人，剛好一輛大巴。

我在南加州 住了十幾年，一直沒去過死亡谷，想像中它是一片荒蕪炎熱的沙漠，開車還要六個小時，所以一直沒勇氣自己開車前往。這次校友會組織春遊活動，我報名參加，因為春天的沙漠會有短暫的野花盛開，特別是今年雨季下了許多雨水，應該會有一場美麗的野花盛宴。

當天一早，我開車載兩名學姐從爾灣 （Irvine）前往工業市 （City of Industry）的會長家集合，再出發前往死亡谷國家公園。下午三時，一行人到達特柯帕溫泉（Tecopa Hot Springs），我們在此安營紮寨，晚上吃自帶的海陸山珍火鍋，飯後泡溫泉，看銀河繁星。一天下來，原本有些生分的校友們，都成了家人一般的熟稔。

隔天開往惡水盆地（Badwater Basin），沿途看到許多野花盛開在道路兩旁，許多人把小客車停在路邊，下車就近拍攝美景。大巴在窄小單線道路上不能任意停車，我們只能眼巴巴地看著黃色的野花像跑馬燈一樣從眼前匆匆而過。

一個多小時後大巴終於停下，我一馬當先地直奔水灘，看著遠山含笑還有一抹白雪覆蓋，倒映在淺淺的湖面，人們輕輕鬆鬆就可以拍到「天空之鏡」美麗的倒影，我不禁加快了腳步小跑起來。白色細鹽像沙子一樣覆滿周邊陸地，終於我踩到水裡了，愈往深處，倒影愈清晰。

我請一名帥哥幫我拍照，自信地變換動作擺弄身姿，然後突然靈光乍現，想跳起來想呈現飛躍的身姿。沒想到，我右腳崴了，一下子失去平衡，左半身躺在鹽水裡。鹽水結晶的地表不是平滑柔軟的泥層，淺淺的水體也無法提供緩衝，我除了左側的衣服褲子吸飽了鹽水，左手肘、左手掌都被粗鹽粒狠狠地「摩擦」，頭髮、臉、眼鏡都沾滿鹽水，幸好沒沁到眼睛，否則就要瞎了。

我趕緊從包裡拿出瓶裝水，沖洗出血的左手肘和左手心，原來這些看起來細細的鹽粒，接觸的剎那更像是尖銳的小石粒。我假裝鎮定地說自己沒事，忍著不適，還是把眼前的美景拍攝下來，最後有點跛地走路回去。

想起彥伶學姐在車上介紹時提醒的，惡水盆地看起來溫柔似人畜無害，「一親芳澤」之後，才知道原來是「狼吻」，後果很嚴重，我這一摔竟成為此次旅行記憶最深刻的紀念品。