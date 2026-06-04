每天早上八時，我都喜歡收聽舊金山灣區 （San Francisco Bay Area）FM九四點九電台的抽獎問答節目。主持人會對打進電話的幸運聽眾提問三個問題，答對其中兩道就有機會免費贏得音樂會門票。

這一天的獎品是泰勒絲 演唱會門票，一個媽媽還沒等主持人開口，就興奮地說女兒是泰勒絲的粉絲，但是票價太貴，所以去看演唱會的希望全部寄託在這通電話問答上。男主持人立即問第一個問題，給了一句歌詞詢問歌名，她猶豫地給了一個答案，沒想到答錯了。我聽到她在電話裡都快哭了：「糟糕，女兒一定要失望了。」

男主持人開始第二個問題， 給出一個歌手的真名然後問藝名，她又是沉默。女主持人忍不住提示：「他的名字和日期相關，不是星期一不是星期二也不是星期三、四、五。」「威肯（Weekend）」， 她脫口而出。「答對了」，男主持人歡欣鼓舞。提示這麼明顯，連我這個歌盲都猜出來了。

一對一錯，現在還剩關鍵的最後一題。男主持人停頓了一會兒，開口說：「一塊地長十尺，寬十尺，請問面積多少？」

怎麼音樂電台還問數學問題？有什麼陷阱嗎？那個媽媽顯然也很迷惑，一直保持沉默，就在倒數計時鈴聲響起的一剎那，她終於開口：「一百？」 「答對了」，男主持人大叫，「恭喜妳贏得了門票！」

這個媽媽在電話裡喜極而泣，語無倫次地說以為剛才的題目也和音樂相關，她真害怕答錯了，千恩萬謝中，她掛了電話。這時女主持人突然問，「我們怎麼會有數學題？」男主持人一本正經地答：「喔，音樂題太簡單了，你必須承認，只有數學題對我們美國人來說是最難的。」感謝主持人的善意，迎來這樣皆大歡喜的結局。

我突然想到，在自己生命中，也有過很多來自陌生人的善意。一九八四年我和父母去青島遊玩，那是我第一次看海，一心想撿一些貝殼帶回去留念，頂著烈日在沙灘上走了幾圈卻什麼也沒找到。就在我垂頭喪氣的時候，一個叔叔跑過來，在我手心放了一個漂亮的海螺殼，那種巨大的驚喜和幸福給我留下永久的回憶。

二○○五年我和先生出遊，車放在室外停車場，沒想到連降幾天大雪，等我們回來的時候，車已經被雪埋得結結實實，開不出來。正一籌莫展時，一個白人大爺開車經過，探出頭來問我們：「需要幫助嗎？」我們點點頭。他從窗口遞出一把鏟子後就要離去，我們趕緊問：「鏟子怎麼還您？」他大手一揮，說：「給下一個需要幫助的人吧。」於是我們順利鏟出了車，然後在停車場轉了兩圈，把鏟子接力給了下一對絕望的印度夫婦。

二○一五年我帶女兒去舊金山（San Francisco）逛動物園，女兒摔倒磕破眼角，傷口瞬間湧出血來，急得我團團轉。這時一個亞裔媽媽走過來，從包裡拿出酒精棉片讓我給女兒擦拭消毒，又拿出消炎藥膏，最後還送女兒一個凱蒂貓的創可貼保護傷口。女兒止了哭，我也安了心，當時處理及時，女兒臉上沒有留下疤痕，心底的溫暖卻刻下痕跡。

新冠疫情期間，我更接受過無數「陌生人」的善意：國外捐贈的口罩、社區發放的酒精、不認識的鄰居送來的蔬菜水果。雖然素不相識，但因為生活在同一個地球，所以互相幫助、同舟共濟。願我們永遠感念幫助過我們的人，也將愛心繼續傳遞下去，投我以善意報之以微笑，投我以木瓜報之以瓊瑤，讓世界多點愛，讓地球成為家。