今年年初，我們家那輛陪伴多年的老爺車，終於到了不得不認真考慮去留的階段。維修費用一年比一年高，保險費也持續上漲，仔細算一算，花在車子上的錢幾乎已經超過它本身的價值，於是，先生動起換新車的念頭。

這個想法一提出來，兒子和女兒立刻大力支持，並一致推薦特斯拉 。他們認為近年來油價不斷上漲，開油車的成本愈來愈高，而電動車不但比較環保，也可以省下一大筆油費。更重要的是，特斯拉的自動駕駛功能在他們眼中，特別適合年紀漸長、反應速度與長時間開車的專注力下降的我們。有了這套智慧系統輔助駕駛，某種程度上會更安全，也能減輕開車壓力。

我們住在爾灣（Irvine）一帶，幾乎每三輛車就有一輛是特斯拉，雖然心動，但始終存在顧慮。過去在新聞中曾看過幾次特斯拉發生嚴重事故，車輛撞擊後起火燃燒，車上人員無人生還。那些畫面讓人心驚膽顫，因此每當想到要坐進這樣一輛車，內心總會有些害怕與猶豫。

後來我們想，時代在進步，科技日新月異，如果一直停留在擔心中，可能會錯過新的體驗，何不給自己機會，試試看是否能跟上時代腳步，親自感受現代科技便利。於是，我們上網訂購了一輛特斯拉Model Y，並加購全自動輔助駕駛功能（Full Self Driving）。

等待交車期間，我和先生做足功課，下載特斯拉APP，仔細研究車輛控制、導航以及充電方式。此外，我們在網路上反覆看了許多介紹自動駕駛的影片，希望開車時不會手忙腳亂。

終於等到交車那天，我們既期待又緊張，就像年輕時準備去參加面試一樣。坐進新車時，車內簡單設計讓人耳目一新，中控只剩大型觸控螢幕，和傳統汽車完全不同。我們迫不及待地設定好自動輔助駕駛功能，想親眼見證車子完全由系統控制，慢慢從停車場駛上道路的那一刻。

車子一動起來，我們不自覺地叫了幾聲，感覺像坐上了雲霄飛車，心跳加快，呼吸也愈來愈急促。先生顫抖的雙手一直緊握方向盤，右腳一直懸空在煞車上方，隨時準備應付突發狀況。我們全神貫注盯著前方道路，連一句話都不敢說。

在路上行駛一段時間後，我們發現車子表現比預期更好。它會依路況自動調整速度，需要時順利變換車道；遇紅燈會減速、停車，綠燈亮時再平順起步。上高速公路後，車子依然保持穩定車距與速度，下交流道時也從容不迫，游刃有餘。

車內的監視器會隨時檢測駕駛人是否全程保持注意力，如果系統偵測駕駛沒有盡到監督（supervised）的責任，螢幕會發出提示聲警告；如果被警告五次，系統會暫時取消自動駕駛功能一周。這提醒我們，科技再先進，駕駛人責任仍非常重要。

當車子平安停進車庫，我們都鬆了一口氣。先生滿意地說：「退休後，我們可以開著特斯拉來一趟真正的公路旅行，從加州一路玩到紐約。」聽到這話，我忽然感受到，這輛高科技的特斯拉不只是交通工具，更為我們的退休生活帶來了一種全新的自由與便利，也讓我們對未來的旅程充滿期待。