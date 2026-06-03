去年年底，應女兒之邀去紐約（New York）林肯中心觀看莫札特歌劇「魔笛」（Magic Flute），雖是中午場，又非周末，且淅淅瀝瀝地下著小雨，但入場觀眾依然排成長龍，足證該劇經久不衰的號召力。

這次演出的是簡易兒童版，排隊人群中約有三分之一是一臉幼稚的兒童，歌劇院特地開設彩繪服務桌，我們看到好幾個小姑娘的臉上都畫上流暢勻稱的彩色線條，可愛活潑又有趣。

「魔笛」兒童版以其簡單易懂的正義戰勝邪惡主題、充滿節奏感的歡快音樂、悠揚動聽的男女詠嘆調，以及布置得美侖美奐的舞台廣受人們歡迎，尤為充滿幻想力的孩子們鍾愛。歌劇一開場，舞台上就出現用細竿撐起的巨蛇和其他飛翔鳥類的漂浮形象，頓時把人們帶入神祕莫測的荒原叢林中。然後就是王子塔米諾的出場和受傷倒地，挑開動人心弦的漫長故事。

其後又有竹竿支撐的凶猛老虎造型出現，在舞台上飛揚跋扈，跨步騰飛，展現人與動物以及自然界的搏鬥，加上精緻芭蕾舞的間斷穿插，整個演出呈現縹緲魔幻景象，自始至終牢牢吸引人們的注意力。

演出的高潮，當是代表邪惡的夜女王脅迫女兒去刺殺大祭司時所唱的著名詠嘆調，其所達高音幾乎不可思議，而且婉轉回環，唱得極其美妙動聽，引來觀眾經久不息的掌聲。演出使用的是英語，對白還好理解，但歌唱就不那麼容易聽懂，好在每個座位的靠背上都有細長的電子字幕屏，按動後即可見唱詞浮現，對理解劇情極具幫助。

因為是簡易版，中場不休息，一演到底。有趣的是，我旁邊一個年輕女子帶了個約莫五歲的男孩來看演出，還告訴後排一個女觀眾，說她的親戚就是扮演塔米諾王子的演員，顯然是歌劇院的老關係戶。可惜演到一半，當伴隨吼叫聲呼嘯而出的大老虎出場後，小男孩竟然不耐煩了，開始大聲吵鬧，女子哄勸無效，只好把他抱起來帶出劇場，再未回歸。

演畢後女兒問我有何感想，我說音樂優美、故事歡樂，不像許多歌劇以殉情了結之淒慘，完全是皆大歡喜的圓滿收場，極適合在節日欣賞享受。劇中不只男女主角笑到最後，幸福牽手，而且那名捕鳥者無疑也是一個抽中上上籤的幸運兒；他的唱腔宏亮，經常插科打諢，甚至在數一到三時援引時下年輕人的時髦「六和七」說法，引觀眾發噱；他假扮成醜陋老婦的女友後來露出美麗真容，成為他的夢中情人，兩人開始憧憬生出許多遠景。

天才莫札特一生創作了如「費加羅的婚禮」和「唐璜」等多部歌劇，「魔笛」不僅是他的經典作，去世前不久還親自指揮其首演，也可說是他最富盛名的歌劇作品，令大人小孩同樣著迷，老少咸宜。我由衷感謝女兒請我們看戲，在辭舊歲迎新年之際把神奇引入我家。