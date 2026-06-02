那天，我去洛克維爾（Rockville）一間超市購物，無意中走到中國陶瓷品專賣櫃台，既然來了，就順便看看。腳跟還沒站穩，女服務員熱情地過來，拉著我說：「你是我開張以來頭一個貴客，一定要買一項或兩項，助我開門大吉。」接著她詳細介紹了所有商品，對瓷器我是外行，選了半天，買了一組瓷碗。

我要走時，她又再三求我替她宣傳，她說：「我沒啥本事，想做點小生意養家糊口。超市都是賣菜和食品的，顧客不知道這裡有一個賣瓷器的專櫃。開業快一個星期了，就你來了，大伯你一定給宣傳宣傳。」

我和太太在中國做過賣汽車配件的生意，很能理解她的心情。我建議她「在超市廣告上也加上賣瓷器項目，能增加你的知名度。蒙郡（Montgomery County）有好幾個老人活動中心，幾乎每個月都送老人去逛二手店，不少人會買盆買碗；各中心到超市買菜的老人很多，如果知道這裡有瓷器專櫃，一定會順便逛逛的。」她說：「好，好，我一定這樣做。」

我在幾個中心待過，認識不少人，我每逢見到認識的老人，就宣傳超市裡有一個瓷器專賣櫃。不少人說：「超市還賣瓷器？再去買菜，我一定去看看有沒有喜歡的砂鍋。」

過了一些時間，我又去超市買菜，順便拐到那個瓷器專賣櫃，女孩正在給一個顧客包裝商品。顧客走後我問她最近生意怎麼樣？她拉著我的手說：「我得好好謝謝你，做了廣告後每天都有顧客，生意好些了。除付房租外，還能落些錢，家裡生活能維持。」

我說：「做小本生意，全靠嘴勤、手勤和腿勤。特別是嘴勤，要熱情，多宣傳陶瓷產品的優點，如砂鍋燉得菜就比鐡鍋燉得好吃，想方設法說動顧客，譲顧客覺得不買點東西不好意思走。手勤就是把商品擺放整齊，擦得乾淨發亮，櫃台一塵不染，顧客一來就有好感受。腿勤就是東西一賣出，馬上補貨。進貨要注意質量，顧客買到好東西，他們會替你宣傳的。」

我再建議：「把專賣櫃的瓷器拍一幅鮮艷大照片，貼在超市門口，顧客進超市前就會先看到瓷器照片。」

我們中心每兩星期到這間超市購物一次，太太回來後繪聲繪影地說超市設有瓷器專櫃，整齊、清潔、瓷器發亮，加上門口一幅耀眼的瓷器圖片，很醒目。又過兩個星期，換我去買菜，在那張圖片前矗立細看，感覺那女孩經營不錯，真下工夫了。

女孩經營的瓷器生意前景愈來愈好，使我想到「事在人為，天道酬勤」的道理。