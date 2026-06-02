今年二月，我和丈夫決意要暫離紐約（New York）這個冰牢，趁著總統節的一個長周末飛往南部，享受佛羅里達州 的陽光。

充滿古巴 風情的小哈瓦那（Little Havana），是我們四天旅遊重點行程之一，它位於邁阿密（Miami）下城西邊，人口密度高，擁有最具代表性的古巴流亡者社區文化景觀，成為想認識古巴文化的必要旅遊景點。

我們首先來到古巴紀念公園，公園内有一系列紀念碑，紀念在古巴革命期間為自由而犧牲的英雄人物。與其他國家紀念公園不同的地方是這裡有不少的雞，我以往見過的雞群是母雞多、公雞少，但這裡卻相反；眼前的公雞比我見過的漂亮得多，牠們有英武的大紅冠、色澤油亮多彩的羽毛，姿態豐滿挺拔，雄糾糾、尾彎彎，很漂亮。公雞在古巴享有崇高的地位，被視為勇氣和能力的象徵，美國以雄霸天空的白頭鷹為國徽，古巴則迷戀農莊裡披著彩虹羽毛、神情威武的大公雞。忽然耳邊響起一聲雞啼，看看手表，早上十時多，看來那隻公雞像現代都市人一般晚睡晚起了。

沿著第八街，社區建築是加勒比海典型的鄉村屋宇風格，簡單樸素卻帶有明亮自然、有動感的色彩組合。沿街小型商鋪林立，有雪茄製作坊、咖啡館、烤肉小吃店和旅遊紀念品店等。這些商店散發著拉丁美洲融合原住民、歐洲殖民及非洲移民的多元文化特色。

丈夫帶我來到一間網紅推薦的咖啡館，品嘗古巴的濃縮咖啡，古巴咖啡以深度烘焙、帶獨特的焦糖味道為特色。丈夫點了Capablanca，是一種把濃縮咖啡與煉乳和奶油，以不同的層次呈現在玻璃杯中的飲品，我選擇了甜而帶著濃烈咖啡味的三○五咖啡，取名於邁阿密區號三○五。丈夫喜喝咖啡，離開時還特別買了古巴咖啡豆，店裡有即磨服務，包裝好了的咖啡粉散發著濃濃的香氣。

接著我們去品嘗雪糕，雪糕味道種類繁多，店家體諒不少顧客有選擇困難，所以在玻璃櫃上寫上最暢銷的口味，我們選擇了最叫座的芭樂夾雜起司乳酪餅雪糕，味道果然沒有令我們失望。

再往下走就是出名的多米諾公園（Domino Park），那裡有很多中、老年男子，四人一組，圍坐桌前玩多米諾骨牌，他們邊笑邊玩，氣氛愉悅。我想起中國男人們在公園裡亦會下棋，兩人坐著對弈，其餘的人站著圍觀，無論是坐的或站的、博弈的或剝花生的，都是神色嚴肅不語，相比這裡，氣氛截然不同。

接近中午時分，沿街餐廳有樂隊演奏，招攬顧客。古巴音樂融合了非洲及拉丁美洲音樂，有強烈的節奏感，是一種充滿活力的文化象徵。不少遊客駐足拍照，也有人跟著節奏搖擺身體、揚手舉足，歡樂氣氛洋溢，恍惚置身在古巴。

我也不禁陶醉在加勒比海那種樂天、活在當下的氣氛中；溫暖的陽光、動感有生命力的音樂、飄來香溢的咖啡味，還以為自己正在古巴旅遊，直到驀然發現身邊有個深藍色的郵筒，上面寫著USPS（美國郵政），嗨，這裡還是美國境內呢。