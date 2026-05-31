去年年底，先生和我分別做完三個月的復健療程後，我們覺得，除了每天在家裡做復健師指定的運動之外，平日也該到健身房好好鍛鍊一下身體。所幸馬里蘭州 霍華郡（Howard county）政府所辦的「艾麗科特城五十歲以上長者健身中心」（Ellicott City 50+ fitness center）離家很近，我們就趕緊報名參加。

辦好入會手續後，我們開始每個星期二上午，到中心上專門為新會員辦的「啟動」（jump start）課程。老師在講解和示範後，會請大家輪流做給他看，並且很有耐心地糾正我們的姿勢和操練。幾個星期下來，我們把中心裡的所有運動器材了都學了一遍。老師還說，如果同學們以後有疑問的話，可以來上每個月第一個星期四的「運動器材概述」課。

在上過眾多的心肺、增強力量、低衝擊和加強身體不同部位肌肉的功能訓練課程後，現階段的我，應該多利用阻力帶、拉筋和啞鈴，來增強肩膀和膝蓋周邊肌肉的力量。為了加強平衡感，先生除了繼續物理治療師建議的一些訓練之外，還需要鍛鍊腹部與腿部肌肉。平日裡，我們也經常討論和相互加油打氣。

我們每周一、三、五準時到健身中心報到，有時候人滿為患，有時候則寥寥數人。除了看到不同年齡、膚色各異的單身健壯男女之外，我們也看到用拐杖走路的、推著助行器前行的，或是太太牽著手拿尋盲杖（guide cane）的先生，還有女兒陪著媽媽，以及和我們一樣的夫妻檔。眾多運動相中，有全心全意在跑步機上跑的、手握啞鈴或站或臥鍛練肌肉的、在不同器材輪番上陣的；我們也在這裡看到了一些挺窩心的事情。

有個先生，只要有人對他正在使用的設備有興趣時，他都會熱心地告訴對方如何操作，直到你完全上手為止。另一名容光煥發的媽媽，在細心的護士女兒陪伴下，總愛對我說，她的兩個女兒，都很會把她打扮得整整齊齊的，讓人羨慕她的好福氣。

我決定，除了在健身中心運動強身外，希望以後也能報名參加我喜歡的瑜伽，以及專為銀髮族設計的黃金尊巴課。