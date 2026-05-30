我們搭乘遊覽車，沿著風景美麗的鄉村道路，途經美國在義大利 的軍事基地達比營（Camp Darby），這是美國陸軍的物資儲存和物流中心，基地裡像一個城中城，社區該有的設施健全。繼續前行數公里後，終於到達比薩（Pisa），我們從一個高大的城牆小門進入，城牆上的步道圍繞著舊市區，總長六千四百三十五公尺。在奇蹟廣場邊的獅子門上方，可以看到有遊客站在城牆上觀望風景，不禁讓我想起中國的萬里長城。

穿過小門即進入奇蹟廣場，也稱天主堂廣場，這個寬約一百三十公尺的露天博物館，在一九八七年被聯合國 世界文化遺產委員會列為世界文化遺產。奇蹟廣場有四個主要建築，坎波桑托墓園內有名畫「死亡的勝利」，號稱世界上最美麗的公墓；接著走近洗禮堂，這是座十二世紀的圓柱型受洗堂。

洗禮堂左邊遠處就是主教座堂，為一羅馬式大教堂，有拜占廷式馬賽克裝飾的羅馬式廊柱；教堂後面為有名的比薩斜塔，建於一一七四年，花了一百七十七年才完工，在蓋第三層時地基開始下陷，塔身逐漸傾斜，到今天仍然屹立，被譽為世界第八大奇蹟。

廣場旁邊有一間博物館 ，收藏製作壁畫的底稿和祕方，往前走有一個小商場，可以買紀念品、喝咖啡。去過歐洲旅遊的人都知道，在外上洗手間是一個頭痛問題：私人廁所要付費，導遊通常建議你去買飲料，就可以使用商家的洗手間；可是喝了飲料等會兒是不是又要上廁所呢？

我們去的小商家，花一歐元上洗手間會給一張收據，憑此收據待會消費時可以打折，好一個生意經。除了常見的冰箱磁貼，這裡也賣小瓶包裝的橄欖油，號稱托斯卡尼（Tuscany）高品質原廠出品，小小一罐要二十五歐元。雖然不便宜，但我心想難得來一趟，買來當紀念品也好，也順便買了一些小東西。

導遊帶我們穿過巷子和街道，我們經過一家花店，滿布鮮紅的玫瑰花和心型氣球，晚上餐廳貼心地給每個女客人送上一朵紅玫瑰，大家開心照相上傳，然而後面還有好多天行程，最後花兒還是進了垃圾桶了。

回家後，我翻看平日收集的風景照片，發覺廣告相片既好看又專業，視角真好。但往往我們到了現場，不是一大片塑膠布蓋住了正在維修的教堂或宮殿，就是遊客眾多，當你按下快門時剛好有一個路人走過來。興沖沖出門旅遊，回家後才發現：最美麗的風景，還是廣告裡的彩色照片。