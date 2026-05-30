北美東西兩岸華人 與亞裔 密集，餐館林立，亞洲超市一家接一家；可若住在華人較少的城市，才會明白一間亞洲超市有多珍貴。

以我們住的坦帕灣(Tampa Bay)為例，這裡只有幾家小型亞洲雜貨店，東方食材有限。十年前終於開了一家「好又鮮」，蔬菜、魚肉、乾貨樣樣齊備，只盼它生意興隆、長長久久。

真正讓人驚艷的，是去洛杉磯 （Los Angeles）探親時逛到的九九大華，全美已有五十多家，我們最喜歡聖蓋博大道那一間。一走進去便讓人目不暇給，大型西點麵包部，滿滿的新鮮蔬果，冰櫃裡各式手工包子、饅頭、小菜，還有熱騰騰的台式便當，排骨飯、鰻魚飯配著豆乾滷蛋，香氣誘人。有一次竟看到現做潤餅捲，兩張潤餅皮裹著豆芽、花生粉與各式配料，我咬下一口，幾乎熱淚盈眶。從此我們把逛大華當成旅遊行程，南加州幾乎每一家都去過，還常在門口拍照留念。

有一次回德州達拉斯（Dallas）探望老朋友，順道到舊居卡羅爾頓（Carrollton）看看，沒想到那裡已變成亞裔聚集區，不但有大華，還有H Mart。早晨進去時，粥與蘿蔔糕早已準備好等著客人，讓人倍感溫暖。從此我們旅行時，只要看到大華或華人超市，就知道附近必有華人社區，美食餐館也不會少，久而久之成了我們的「覓食指南」。連去鳳凰城（Phoenix）時，我們也特地開車到錢德勒（Chandler）的大華朝聖。

說到規模，亞特蘭大杜魯斯（Dulut，Atlanta）的GW大中華也令人難忘。一進門左側是一整排小吃店，芝麻大餅、包子饅頭、熱炒、燒臘、奶茶，甚至臭豆腐香氣四溢，人潮不斷。再往前走不遠，就是我見過最大最齊全的H Mart，韓國小菜鋪滿整面牆，還有像好市多般的試吃區，韓國大媽熱情招呼，熱鬧非凡。

若以為這已是極致，那多倫多（Toronto）的T&T大統華更是「天外有天」。我們去萬錦（Markham）那家正逢端午節，一進門便見十多個蒸籠一字排開，十幾種粽子同時蒸著，上海粽、台灣南北部粽、湖州粽、花生粽，甜鹹俱全，蒸氣騰騰，看得人目瞪口呆。

再往裡走更精采，現做煎餅果子、飯糰、麻辣燙、整排盒裝小菜、壽司拼盤、燒臘滷味、油條燒餅、蒸包子饅頭、台式便當，還有三十多樣熱炒自助區。蔬果乾貨與冷凍區還沒逛，我們已經眼花撩亂，只好決定先吃再說，隔天再來。於是大統華也成了多倫多旅行的重要景點。

根據報導，大中華創始人來自浙江溫州，大華與大統華則由台灣移民創辦，一中一台，各擅勝場，經營得有聲有色。各地還有許多獨立亞洲超市，默默供應海外華人的一日三餐，讓我們在異鄉也能煮出一桌像樣的家常菜。

近年還出現網購平台Weee!與FreshGoGo，疫情期間大家閉門在家，餐館歇業，他們不僅供應生鮮，還與中餐館合作把美味送到家，化危機為轉機，可說是雙贏。

我也逛過印度與西裔超市，卻少見像華人超市這般的規模與氣勢，說華人善於經營，確不為過。如果你住在「鳥不生蛋」的地方，下次旅行不妨把逛亞洲超市列入行程，包你收穫滿滿，不虛此行。