先生和我是一九七三年在奧克拉荷馬州 艾德蒙(Edmond)的大學教堂裡結婚的。那時候我們都是靠打工維生的留學生，我穿著向牧師娘借來的婚紗，手裡拿著先生由台灣帶來的緞帶花，把頭髮捲好，臉上稍微擦了點粉，塗了口紅，就這樣走進教堂和先生結婚了。婚禮結束後我們在教堂的交誼廳裡，請同學們吃教友親手做的結婚蛋糕和小點心，婚禮就這樣辦成了。有時候我會覺得有點可惜，因為結婚照片裡的我沒有化上美麗的新娘妝，也沒有機會去逛婚紗店，挑選我夢想中的新娘禮服。

我的小兒子幾年前结束了一段最後很不愉快的姻緣，之後單身了好久，最後居然在無心插柳柳成蔭的情況下，認識了遠在曼谷、中泰混血，並且曾經留學美國的漂亮姑娘唐妮亞。他們經過近兩年的交往，決定互許終身，我們全家都替兒子終於找到知心伴侶高興。

泰國和外國人士結婚的規定非常嚴格，新人要帶著所有翻譯好、並且有公證的文件到所在地的主管機關去做結婚登記。登記過程非常冗長，辨事員把每一個文件都逐字研讀，即使是官方已經認證的文件，他們還是有權質疑，或是要求更改，再重新呈上，所以結婚登記通常要三、四個小時。通過登記後，新人拿到泰國的結婚證書，才算正式結婚。

泰國新人的婚禮及宴會通常在登記後半年或一年之內舉行，有泰式及西式的選擇。小兒子他們決定舉行西式婚禮，所以新媳婦要買一件婚紗。照美國人的規矩，新郎不可以在婚禮以前先看到婚紗，因此新媳婦邀我陪她去婚紗店出主意。

我從來沒有去過婚紗店，因此很高興地和她一起去挑選。原來婚紗店是要事先在網上預約，而且先選好五、六件婚紗，屆時親自去試穿。那是一家在商場裡規模很大、門面裝潢得很漂亮的婚紗店，明亮的櫥窗裡鋪滿了白紗，白紗上灑滿了小小的、嫩粉色的玫瑰花，旁邊寫著「幸福快樂的日子從這裡開始」，真是暖心。

我們一進到婚紗店，就有名年輕女店員來接待，走進光亮的大廳，四周布滿了大鏡子，旁邊掛了幾百件各式各樣的新娘禮服，但禁止客戶自己動手拿下來看，以免弄髒了白紗。大廳裡分成四個試衣區，每一個試衣區在鏡子前都有一個高起的圓形站台，當新娘子穿起婚紗站在台子上，陪同的人可以幫新娘前前後後把婚紗看得很清楚，確認合身與否、時尚如何等等。

看完預定試穿的婚紗，我已經眼花撩亂了，新媳婦還是無法決定。店員又拿出幾件當紅設計師今年最新款式的禮服，說實話，我看了這麼多件都很漂亮的禮服，真的沒有主意了，看來我是個很差勁的參謀。最後還是新媳婦按照她的喜好，找到一件像灰姑娘一樣的蓬裙白紗，上面有蕾絲又有珍珠，是非常美麗的公主型婚紗。我們把它裝在紙盒裡帶回家，要等到婚禮那天才能讓新郎看到。

我很高興有這個難得的機會陪新媳婦去挑婚紗，彌補了沒有逛過婚紗店的遺憾。