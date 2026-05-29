在美國，追星早已超越年輕人的娛樂活動，成為一種深植社會的情感儀式。

去年十一月，我送朋友去洛杉磯 （Los Angeles）市中心繳地稅，早上十時不到，整座城市已被藍色淹沒，藍色的球衣、帽子與旗幟在風中翻湧。人行道上是一群頭戴棒球帽的年輕人，路邊的老夫妻也穿著印有「Dodgers」字樣的外套，連孩子都穿著道奇 隊標誌的小裙子。

我還沒明白發生了什麼事，車子便被警察攔停，一隊人馬從前方的白色麵包車中走出，後來才知道，那天是道奇隊的冠軍遊行日。朋友只得下車步行，卻發現地稅局在周一工作日也關了門，為了慶祝一支球隊的勝利，整座洛杉磯彷彿暫停了呼吸。那一刻，體育不再只是比賽，而是城市的節日，是幾百萬顆心同時跳動的瞬間。在中國，這樣的場景幾乎難以想像；可在美國，熱愛是一種公開的信仰。

我想起二○二二年四月，女兒十五歲生日那天，她只許了一個願望：去看防彈少年團（BTS）的演唱會。我不理解她為何如此癡迷那幾個男孩，但為了圓她的夢，還是答應了。從洛杉磯到拉斯維加斯（Las Vegas），原本四小時的路程，我開了近七個小時。一路上，高速公路化作一條流動的紫色河流，車窗貼著BTS的貼紙，人們揮舞著綁有紫絲帶的旗幟，每個休息區都擠滿了人，粉絲高舉燈牌，喊著「ARMY forever」。

離體育館還有幾英里，車流幾乎停滯，因為怕找不到停車位，我們把車停在遠處的停車場，再打車過去。警燈閃爍，上百名警察維持秩序，引導歌迷過馬路，那陣仗幾乎宛如國家元首出訪。口罩與社交距離在那一刻都不復存在，只剩歡呼與心跳。

因為嫌票價太高，我只買了孩子的票，在場外等候時，我能想像場館內的熱烈，據說那晚有五萬名粉絲從全美各地奔赴拉斯維加斯。那是我第一次真正感受到偶像的力量：一種無國界的共鳴，讓人忘記身分與距離，只記得自己屬於某個群體。

從道奇隊的藍色浪潮，到BTS的紫色風暴，看似毫不相關，卻都指向同一種人性衝動，一種對歸屬、意義與超越的渴望。在崇尚個人奮鬥的美國，無論是球星、歌手或樂團，偶像都是這種精神的具象化。追隨他們，人們在喧囂中確認自我，也在孤獨中找到共鳴。

也許，在這個浮躁的時代，每個人都在尋找屬於自己的偶像，那個能讓靈魂短暫停泊、讓心重新發光的存在。