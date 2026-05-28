春天的北喬治亞（North Georgia）總讓人想出門走走，那天早晨，我和先生從桃樹角（Peachtree Corners）出發，前往山裡的小鎮海倫（Helen）吃一頓德國 午餐，同行的還有朋友小英和她先生。

這趟一日小旅行其實不算遠，車程大約一個半小時，但對我們四個人來說，這一天有一點特別。因為不久前，我們兩家人剛各自買了一輛特斯拉 Model Y，我們的是灰色，小英家的是白色。

那天的高速公路上，一灰一白兩輛新車，一前一後往北行駛，更有意思的是，那天坐在駕駛座上的是我和小英。

過去出門旅行，方向盤幾乎總是在兩名男士手裡，我們兩名女士多半坐在副駕駛座跟老公聊天、看風景，偶爾遞瓶水，但這一次，事情有點不一樣。車子上了高速公路後，我們打開了特斯拉最令人驚喜的功能：全自動輔助駕駛（Full Self-Driving，FSD）。

二○二六年的FSD已經進步到讓人有些驚嘆的程度，車子會自己判斷車距、變換車道，到了山路，它也會自己減速、轉彎，再平穩地加速往前。

方向盤安靜地轉動，而我坐在駕駛座上看著窗外的風景，心裡非常輕鬆。山路邊的白梨花正開得熱鬧，車子在彎曲的山路之間前進，視野一會兒被森林包圍，一會兒又忽然開闊。

我看著窗外的花海，對老公說：「以前常想，等我們八十歲、九十歲時，這種彎彎曲曲的山路大概就不敢開了，也許就不能來你最喜歡的北喬治亞山區了。」我指了指正在自動駕駛的車子說：「現在有特斯拉FSD，我們永遠可以繼續來。」老公笑得好開心，以前他可不敢讓我在山上開車，今天萬萬沒有想到他可以「袖手旁觀」。

一個半小時後，我們到了海倫，這個小鎮藏在山谷裡，整個鎮仿造德國巴伐利亞風格建成。我們走進鎮上有名的德國餐廳吃午餐，餐廳裡牆上掛著德國國旗與老式啤酒招牌，我們點了經典的德國炸排骨，一邊吃，一邊談剛才的自動駕駛。

我說：「車子開得比我還穩。」小英笑著說：「過彎道的時候，它比我平常還早減速。」兩名男士在旁邊聽著，也忍不住笑。老公說：「現在讓女士們坐在方向盤前，覺得挺自在的。」

吃飽喝足後，我們晃進春陽閃閃的海倫小鎮，悠閒地散步。街道上的店家櫥窗裡擺著德國啤酒杯、木雕小熊、超甜糖果、紀念品磁鐵，等著掏空遊客荷包。春風不熱不冷剛剛好，路人有的狂拍照，有的邊走邊舔冰淇淋。

其實我們來海倫不下十次了，每次都是老樣子。但今天這趟一日遊，味道完全不一樣，因為駕駛座，坐的是兩名女士。

回程上車後，我終於忍不住對老公說：「看來以後出遊，你可以安心當終身榮譽副駕駛了喔。」他聽完，笑著慢條斯理回：「可以啊，只要車子有FSD全自動駕駛，讓它自己開。」