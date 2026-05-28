先生拍攝的銀色木鴛鴦。（圖／作者半人番提供）

大年初一清晨，我剛到湖邊，就收到朋友席拉的賀年短信，還附上一張題為「百禽戲水」的照片，只問一句：「你看到貴客了嗎？」

我把手機屏幕放大，不禁莞爾——這不正是眼前的奧克蘭 湖（Oakland Lake）嗎？晨霧未散，湖光微動，「常住民」一目了然：疣鼻天鵝優雅滑行，綠頭鴨結伴而遊，加拿大 雁散落岸邊。遠處還有在遷徙途中歇腳的精靈：綠翅鴨、尖尾鴨、秋沙鴨等，水面熱鬧，卻不嘈雜，彷彿一場井然有序的晨間聚會。

莫非席拉指的是木鴛鴦？

木鴛鴦（Wood Duck），學名Aix sponsa，是北美最華麗的小型樹棲鴨類。雄鴨特別引人注目，羽色宛若打翻的顏料盤：寶藍、墨綠、栗紅、金褐層層疊疊，頭頂冠羽如綢緞翻卷，胸前斑紋似工筆細描。往年湖畔難得一見，直到去年，有幾對在離地十多米的樹洞築巢，這群「華服貴公子」才漸漸在此安家。

「這不是鴛鴦嗎？我們台灣人叫牠官鴨，怎麼變色了呢？」一名阿婆問。我笑著解釋，這是北美的木鴛鴦。旁邊的老先生讚嘆：「宛若翡翠雕成。」又追問：「雌的也這麼漂亮嗎？」我指向那隻灰褐色的小身影：「眼旁帶白色淚滴紋的是雌鴨。」他輕聲吟道：「素衣清影，秋水明眸。」

正在辨認雌雄，我忽然在斑斕色彩間看見一抹淺光——近乎月色的銀白。牠靜靜漂在湖面，不張揚，也不躲閃，難道，這才是席拉提及的「貴客」？我連忙拍照傳給席拉，她立刻回覆：「對，就是牠。」

回家後，我迫不及待查詢資料。原來，這隻木鴛鴦並非新品種，牠的銀色變異是一種罕見的、自然發生的隱性基因突變。由於黑色素稀釋，原本濃艷的羽色轉為清淡色調，在野外極為少見。近日有鳥類網絡將牠稱為「鳥類界最新的搖滾明星」，還特別註明：若足夠幸運，可在凱辛娜公園（Kissena Park）和奧克蘭湖一帶見到牠的身影。

正月裡，湖畔愈發熱鬧。有人先到六英里外的凱辛娜公園撲空，又匆匆趕來這裡守候。大家徘徊水邊，在鴨群裡仔細搜尋那一抹銀光。

先生也加入了「追星」行列。平日拍鳥，他最講究光線與角度，可這一次卻不容易。那隻銀色木鴛鴦警覺性極高，多半混在鴨群中，稍有人影晃動，便緩緩滑遠。先生背著長焦鏡頭，在寒風裡站了許久，手指凍得發僵，卻不肯輕易按下快門。「等牠側過身，光落在臉上才好看」，他低聲說。

終於，陽光斜照，牠微微轉身，銀色羽毛柔柔生輝，先生迅速連按快門。我湊近相機一看，銀灰與淡咖色調鋪展全身，面部白紋依舊清晰，只是少了濃烈對比，多了幾分溫潤柔和。

身邊的人愈聚愈多，爭看相機裡清晰的影像。我按捺不住喜悅，卻也明白，牠的轉身不過幾秒，再抬頭時，牠已緩緩滑向湖心。

轉眼過了元宵，天鵝昂首，大雁低鳴，綠頭鴨穿梭其間，可銀色的木鴛鴦卻再也不見了。候鳥來去，自有時序；湖水流轉，從不為誰停留。只是那張銀羽微光的照片，靜靜地躺在相機裡，像一縷溫柔的記憶，收藏著牠在新年湖面上留下的淺淺一瞬。

原來，有些貴客，並不在於停留多久。來過，便好。