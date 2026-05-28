去年六月，住在爾灣 （Irvine）的我因為久咳未癒，去看了家庭醫師，他看了病歷，說我兩年半前照過一次胸部電腦斷層掃描（CT），當時左肺有一個兩公分大的結節，建議我再去照一次CT。醫師又告訴我，他的許多病人在八十八歲至九十歲時，常常發生摔倒、心臟、肺部及癌症 問題，這兩年是一個老年人的關卡，要我小心。想不到六個月後，他的預言都發生了。

兩個月後，我因打了流感疫苗 而發燒，全身無力而在浴室摔倒，雖有老伴幫忙，亦無能為力，最後只能找到兩英里外的兒子，終於將我從地上架起來。

後來他們母子決定送我去醫院急診室，醫師替我照了頭部掃描及許多檢查，都無大礙，只告訴我肺部的結節已從兩公分增至二點三公分，建議我去做肺部穿刺。

一個月後，終於在醫院排到肺部穿刺檢查，隨後醫師告訴我它是肺癌。醫師說我有兩個選擇，因為它是一個慢性肺癌，而且我已經八十八歲，可以不做處理，和它共存；另一個選擇是放射治療或開刀。

我花了許多時間思考，後來定治療，因為我還希望自己仍能繼續旅行、看見孫輩們的成長。

後來兒子替我安排放射治療和外科醫師的門診，放射治療醫師認為，放射治療雖然沒有開刀風險，但是不能根治，而且也有診後疲勞問題，他表示，假如身體狀況許可，開刀仍然是最好療法。

外科醫師則告訴我有全身麻醉的風險，並且要求我開刀前去做肺功能測試、淋巴染測試，並取得心臟醫師的認可。

老伴、兒子也都覺得我應該選擇開刀，於是我遵從外科醫師的建議，做完各種測試後，去醫院開刀。

後來醫師告訴我，因為癌細胞沒有擴散，所以開刀用的是微創手術，住院兩天後，順利出院。

回想起來，這一定是我一生中最大的災病。從穿刺到開刀，我在醫院裡前後共住了六個晚上，感謝老伴全程在醫院陪伴，白天兒子和女兒來換班，和他們也有了長談的機會。六天裡，我有許多回憶過去的時間，覺得自己一生無大起大落，只是過著讀書、就業的平淡日子，我覺得自己做到了兒子、父親和照顧家人的責任。

我幸運地邁過了八十八歲的關卡，心中有許多感謝。在我未來有限的歲月裡還會面臨其他關卡，然而現在我要珍惜已經擁有的，不要再為微細事情而煩惱了。