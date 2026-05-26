轉眼之間，樓梯間的水晶長吊燈又蒙上了厚厚的灰塵，油煙與時光在它上面悄悄落腳，是該好好清洗了。千枚掛件，串串相連，如星河垂落，那不是簡單的抹拭，而是一場耐心與體力的長途跋涉。

第一步是安全。切斷電源，等待燈泡冷卻，屋子忽然靜了下來，彷彿在為一場隆重的儀式預留空間。我在燈下鋪上厚厚的地毯，但願沒有一顆水晶在今日墜落。

接著是拆卸。先拍下多幅照片，為的是之後能讓它復原如初，然後前後左右均衡拆下珠串，避免燈架受力不均。每拆下一串，都輕輕放好，像為星辰卸下盔甲。那些冰涼的水晶在手心裡微微顫動，映出我與老伴的影子在梯子上來回穿梭。

浸泡的過程反倒安靜，水盆裡加幾滴洗潔精，讓水晶們浸在水中十分鐘，然後擦洗，再用乾淨棉布一顆顆擦乾。清洗金屬支架時更要小心，只能用軟布沾少許酒精輕拭，嚴禁用水沖洗，以免生鏽。

以上規矩，早已熟稔於心，最難的其實不是技術，而是重複。那麼多掛件，拆卸與復原，是一場漫長的考驗。大約十年前的那次清洗，彷彿還在眼前，那時兩個兒子都在加拿大 ，分別讀大學、高中，我們兩口子「威逼利誘」，終於把他們拉來幫忙，一家四口從天光做到天黑，笑聲與抱怨交織。有人遞水，有人擦拭，有人爬上爬下，晚飯時大家累得不輕，卻望著亮晶晶的吊燈相視而笑，那是屬於一家人的勳章。

如今，他們都南下美國發展。大兒子在洛杉磯（Los Angeles）創辦科技公司，小兒子在舊金山（San Francisco）從事AI研發。電話裡，他們談投資、談演算法，而我們在北國的屋簷下，守著一盞老吊燈。

這一次清洗，只剩下兩個「空巢」大媽大叔，從早忙到晚，整整兩天。梯子爬上又爬下，手臂痠得發抖，脖子仰得發僵。老伴在下面遞布，我在上面掛回珠串，偶爾相視而笑，又彼此打氣，累到晚間連說話的力氣都沒有，只想癱坐片刻。

但當最後一串水晶掛好，接通電源的那一瞬間，燈光驟然傾瀉，整個樓梯間彷彿被洗過一遍，牆上掛的八駿圖更神威了。那一刻，我忽然明白了何謂「高峰體驗」。

心理學家亞伯拉罕·馬斯洛（Abraham Maslow）在其需要層次理論中提出「高峰體驗」，當基本需要滿足後，人於自我實現的瞬間，會感受到短暫卻深刻的豁達與圓滿。那是一種超越時空、忘我無我的狀態。

站在燈下，我竟有些恍惚。彷彿千枚水晶不是物件，而是歲月的碎片，被我們一一拾起、擦亮，再重新串連成生活之光。

原來，清洗吊燈不僅是家務，更像一次心靈的整理。那些塵埃，何嘗不是日常的疲憊與瑣碎？那些油汙，何嘗不是人間煙火的印記？我們一顆顆擦去，像在為自己洗去浮躁。

忽然想起李白的詩：「長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海。」塵埃終會再落，水晶終會再暗，但只要還有心力與耐性，我們便能一次次把光找回來。

夜深了，吊燈在頭頂靜靜閃耀，光影灑在牆上，也灑在我們彼此的皺紋裡。孩子遠在天涯，我們卻在這盞燈下，重新確認了自己的存在。不是為了宏大的理想，而是為了把平凡日子過得晶瑩剔透。