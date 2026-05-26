遍布美國社區裡的各個公園、教堂、圖書館，雖然在規模上的大小因地而異，卻都是附近居民在日常中接觸頻繁，且與生活息息相關的重要地方。

不論是陰晴寒暑，我均習慣於清晨即起，沿著家門邊的小路緩步獨行；每當在經過車站時，總能看到月台上有不少穿著整齊，急行趕著搭車去上班的人；如今的我已能放下眼角餘光，不再苦苦尋覓自己往昔的身影，只隨性踩著與蹓狗人一般輕鬆的腳步，朝距離身旁不遠處的公園走去。

紐約（New York）的公園一直是最能突顯四季變化的所在；先生把家安置在市區内這處鬧中取靜的地方，周邊就有公園落在一段起伏的小山丘上；通往公園內外的小徑深幽 ，四周高聳著無以計數的百年巨木，春天裡樹枝上初生嫩芽，每逢朝陽升起之際，大地上一片金光乍現，草地上露珠爭相閃爍，似也為人間迎來了新的希望。

時至夏季，公園裡到處都有濃密的樹傘遮陽，不時見到松鼠上下穿梭，靈巧蹦跳在繁花 與草叢之間，耳邊亦聽得蟲鳴鳥叫聲此起彼落，和小兒們一旁歡愉的嬉鬧聲相映成趣；這是塊與世無爭的園地，有成群善良的人，能從平凡中取得最大的快樂。

樹葉的顏色逐漸由綠轉紅，告訴我現在已然是秋天了；公園裡的紅葉在秋風中搖曳生姿，渾然飽含了世故與成熟的韻味；灑在長椅上的陽光顯得份外柔和，吹過身邊的微風卻略帶涼意，偶爾掠過樹梢的鳥兒已停止了吱喳，不知牠們將飛往何處避寒？

感覺似乎就近在昨日，腳步才剛踩在滿地的落葉上沙沙作響，隨即便迎來了一場撲面大雪；雪地裡的公園白淨一片，純正光潔地不帶半點瑕疵，雪滴吊懸在每株枯乾的細枝上，不時隨著冰冷的寒風滑落，也落在我的身上。我喜歡這裡冷洌卻清新的空氣，它有助於我用正面去思考問題，而每當抖落滿身雪花的同時，我似乎也學會了如何堅強面對困境。

住家前後有好幾座教堂，每天都有機會經過幾處，只因自己沒有特別的宗教信仰，所以從來也不曾真正踏入過任何聖堂。儘管如此，我仍堅信眾神皆慈悲為懷，每次路過時，我都會虔誠地行以注目禮，祈求堂內眾神保佑世間早日結束紛爭，讓流離失所的百姓能夠早日重建家園，人間再也不會有戰亂的威脅；眾神倘若真有知，必能感受到區區此心，實乃我的是所至盼。

長久以來，先生與我每當行經一處，必會尋訪當地的圖書館，即便只是極為短暫的停留，亦足以滿足我們下意識裡的需求。更有甚者，如離家不遠的長島冷泉港圖書館（Cold Spring Harbor Library），就陪我們度過了無數個寧靜的午後；花園城圖書館（Garden City Library）則讓我們充分領略到精神上的快樂；牡蠣灣圖書館（Oyster Bay Library）由於更貼近老羅斯福總統的故居，又使我們深深觸及到書香之外的歷史，收穫真不可謂不豐。

很多的家居生活都看似平淡無奇，我們也總是忽略了身邊的一草一木，豈不知天生萬物皆有情，幸福亦常隱身於平凡之中，唯獨有心人方能體認其味。