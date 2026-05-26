我有個來自佛羅里達州 的朋友，穎悟絕倫而不自知。她十六歲被名牌高校電腦專業錄取，畢業後進入IT大廠，做到資深工程師後覺得興味索然，便辭職攻下法學博士，順便學會了日語。隨後她離開家鄉奧蘭多（Orlando），旅居日本 東京，現在在一家跨國公司做法務總監。

初識的時候，她對我的稱讚不以為然，只是遺憾自己沒能在法學院入學考試（LSAT）中拿到滿分，學日語起步又晚，花了三年才達到日本人的母語水平。這令我不知如何接話，她是在用過分的謙虛來達到炫耀的目的嗎？

後來聽她講述自己朋友的經歷，我更是像聽神話故事一般。其中一名漫畫家生於澳洲、長在南亞，他的連載漫畫在台港澳地區嶄露頭角，隨後被日本漫畫出版社三巨頭之一的集英社相中並發行，現已遍布日本大小書店。另一名德州某律師事務所的合夥人回母校哈佛大學 演講，差點被人用臭襪子砸下台，都怪他感慨自己最大的失敗是進了哈佛，因為他的髮小去了耶魯。還有一名美國東部世界五百強公司的中層管理，在不惑之年一拍腦袋，從零起步學五線譜，九年後成為交響樂團的專業小提琴手。

照理說天才的世界本為我所不能理解，換做之前，我會自慚形穢，主動從這段關係中撤離，可當我站在她的角度思考，就開始理解她了。既然她交往的都是天才，那麼她可能覺得自己沒那麼特別。

於是有一次，在她對美國大學畢業生就業困難的現狀表示不解時——「年輕人就不能花兩三年學會日語，來日本工作嗎？日本急缺日英雙語人才」——我忍不住提醒她：「別忘了妳說過，妳從小就具備在有一大半單詞都不認識的情況下也能理解文章意思的能力。妳的易如反掌是別人的難於登天，有不少英語非母語的人，移民美國幾十年也說不好英語。想想妳有沒有怎麼學也學不會的東西？換位思考即可。」

她豁然開朗：「你說的有道理……，我五音不全，怎麼也學不會唱歌。」

從那以後，我們的交流愈來愈順利，因為我們學會了為他人著想，打破了認知盲區。她開始發現普通人的閃光點，有時會向我請教寫作上的問題，我也從她身上了解到不少日本文化和法律常識。感謝彼此的設身處地、將心比心，讓我們幸運成為人生路上的知己。