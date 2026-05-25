每次被徵召為陪審員，總是心不甘情不願，心裡有一百個不會被法官認同的理由：工作太忙，孩子沒人管，咳、咳、咳，這是要生病了吧？

但這一次，我不但心甘情願還自掏腰包，冷颼颼的天排在長龍尾巴等開門，一邊和其他陪審員互相調侃。平常日子裡想盡方法逃避的差事，今天反而自動自發地提早來了。

我們一邊笑著一邊八卦：你聽說了嗎？這個案主是一個大明星喔，不知道能不能拍照？一邊嘿嘿笑著，充滿期待。

大門終於開了，門衛檢查過門票一一放行。喔，忘了說，這裡不是法院，是在麻州 阿靈頓（Arlington）的劇院，我們買票來看戲，也參與劇情，由觀眾席擔任陪審員。

劇情很簡單，一個大明星丟了一條價值兩千萬美元的項鍊，明星懷疑是被開除的前司機偷的，將他告上法庭。法官是明星的粉絲，辯護律師是被告的朋友，而被告是否能無罪開脫，就由觀眾們決定。

審判過程，我們利用手機掃碼，回答法官對陪審團的要求或指示。這樣一個簡單的劇場表演，卻吸引了觀眾遠從康州來參加。我們看戲、說戲，還能和旁邊的陪審員觀眾討論案情，改變劇情走向，大家都開心。

這是一個傳統劇場追隨科技創新的鮮活例子，利用手機與APP讓觀眾參與群演，引發新潮流，才不會被後浪拍死在沙灘上。

「在被證明有罪之前，都是無罪的」，這是美國法律的基石，我們在劇情討論過程中不斷引用這句話，可見得這已經是美國人的法律基本常識。它的影響潛移默化，讓陪審員在辯論中不斷回歸到，有沒有證據可以證明被告有罪。雖然每個人都有自己的立場，也許同情甲方或乙方，也許被檢察官或律師感動，但只要沒有足夠的證據，在法庭上都不算數。

我也曾經參與過真正的法庭陪審，三名被告無照持槍和彈藥，在一次警方臨檢中被拘捕。每個被告都有自己的律師，三名律師一天內答辯完畢，陪審團花了三天辯論。

雖然三個人在同一時間同一地點被捕，我們對於三個人案情的參與仍做了非常仔細的區別。在很短的時間內，我們對於其中兩人有了一致的決定，對於第三名被告卻一直無法達成共識，唯一的共識是我們都非常討厭他的律師。有時候，律師不一定能幫到你。

根據所有證詞與證物，都很難鎖定第三名被告犯了哪一條律法。第三天，陪審團仍然膠著，然而我已經有了一些概念，於是我開始對其他陪審員展開一連串反問，引導他們與我一起從另一個角度看事情。

案後法官告訴我們，被判有罪的兩人是慣犯，被開釋的第三個人則是第一次捲入，希望他能珍惜這一次機會，遠離不該接近的人。

在美國當陪審員，是必須被謹慎對待的義務。