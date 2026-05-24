我曾在紐約（New York）的大學修過聯邦稅法，那時一學期選六門課，也不覺得有負擔，門門功課都拿A，直到修「聯邦稅法」這一年，才真正知道什麼叫難——教授上課講的似乎都懂，讓提問時覺得沒啥可問，課後作業卻一籌莫展。期中考試我只考了五十分，全班按最高分調至滿分進行曲線加分，每人加了二十五分，我才勉強及格。下半學期臥薪嘗膽，八成的時間都用在這一門課上，期末考試總算拿了A。

然後我躍躍欲試，想嘗試報自家的稅，卻被先生攔下，怕節外生枝，不肯讓我接手。我不甘心，翻看往年稅表，發現我的學費並未抵扣。稅法規定，往年報稅 如有錯誤，三年內可以透過填寫一○四○X表進行更正，我隨即補報，拿回了一筆額外的退稅 。

每年一月，各類與報稅相關的通知由不同機構分別寄送給納稅人和稅務局，面對這麼多資料，手工算稅頗為繁瑣，報稅軟體則大大提高了效率，只需第一年輸入個人和家庭信息，剩下的只要按不同類別輸入相關資料，稅額自動會算出。好的報稅軟體猶如傻瓜相機，菜單清晰、操作簡單，付費後一鍵提交，報稅方便，退稅快捷。

稅務局網站提供一些免費報稅軟體，針對不同州和收入水平開放使用。免費軟體的網頁界面和使用體驗雖不如收費軟體，但只要具備基本的報稅常識，仍可順利完成。

為了保證報稅準確，我會用兩三款報稅軟體來分別計算，當得出的數字一致時，才會放心提交申報。一旦結果出現差異，就是我重新學習的時候——總歸是某個環節出了問題，或是哪裡有疏忽，或是金額輸入有錯。於是我便像當年做作業那樣，從頭一步步推算、核對，等找出錯誤、校正金額，那種感覺，就像疏通了堵塞的下水道一樣，特別爽快。

前年我家因買房提取了先生的羅斯個人退休帳戶（Roth IRA）的基金，根據稅務通知在軟體某一欄輸入了T，一下算出要繳幾萬元的稅。羅斯帳戶是預交稅款的退休帳戶，只要超過五年期，就可以自由使用，不再繳稅。我估計T可能代表「有條件免稅」，輸入T，所提取的金額全部依照不能免稅計算；換成輸入字母「Q」——代表有資格免稅，算出來反倒有幾千元退稅。思來想去，可能是最後一兩年從傳統退休帳戶轉到羅斯帳戶的金額未滿五年期，具體字數已無法查實。無奈之下，我將稅表上按Q處理，並寫了一封詳細的說明信給稅務局，請他們指教哪些金額不能免稅，最終得到妥善處理。

報稅這幾年，凡涉及特殊情形，需要給稅務局寫說明信，就只能填寫紙本稅表郵寄，同時附上相關文件和補充材料。如果仍採用網路報稅，說明材料需另行郵寄，兩者在送達時間上可能存在落差，若稅務局尚未收到完整材料，可能會判定報稅有誤。而紙表報稅的流程雖然慢了許多，但並不影響退稅。

值得一提的是，稅務局並不只是查偷稅漏稅，有時是我自己少算了某些信用，導致少報了退稅金額，稅務局也會在審核後予以糾正，補足退稅。

總而言之，我的報稅原則是：誠實申報、依法節稅、主動說明、留檔備查。只要做到這些，吃飯睡覺都踏實了。