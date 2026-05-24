朋友中有不少富人，按說，手裡錢多，花起來就會任性瀟灑，但這些朋友裡，省錢卻是奇招百出。

有次一個朋友開派對，邀請大家到她家去做客。我們見她先生不在，有點詫異，她輕描淡寫解釋道，他正在飛機上，到新加坡 去。我們問她先生什麼時候回來，她答道，「立即、馬上」；我們更是不解，她笑著解釋：「賺積分，以便保住金牌會員地位。」

她先生是本地大學裡的知名教授，以前是麻醉醫師，後來被大學挖來做教授、搞研究，薪水可觀，在教授裡排名前列。為了賺積分，竟然還有這種操作，讓我們驚嘆不已。

從我們所在的印地安納波里斯（Indianapolis）出發，得飛十幾個小時才能到新加坡，到了機場卻不出去，哪怕是走馬觀花的觀光都沒有，就立即搭飛機打道回府，這麼辛苦只是為了在信用卡上多積一點分。這樣的積分方式，我是無論如何也想不到的，即使想到，也萬萬不會去實行。其他暫且不說，只要一想到時差調整的困苦，我就覺得得不償失。

另一個朋友以前在聯準會工作，金融危機期間，為聯準會有償挽救瀕危企業立下了功勞，後來到了商學院當教授。他被聘用的消息還上了地方日報的頭條，薪水也赫然在列。

他太太在紐約（New York），所以他經常在印地安納波里斯和紐約之間往來，他在這段旅程上為了省錢而作出的算計之縝密，讓人瞠目結舌。他加入了達美航空公司的會員俱樂部，在機場可以在休息室裡小憩，休息室裡有免費的吃食，都是些簡單飲料食物，不算大餐，不過還是可以吃飽的。他坐上午的航班，候機時會先到俱樂部休息一會兒，把早餐解決了；飛了兩個多小時，到了印地安納波里斯後並不著急離開，在機場俱樂部再吃一頓，這才抹抹嘴滿意離去。

這還沒完，他坐巴士離開機場，到了我們這個大學城，在校園裡的旅館下了車，把行李寄放在旅館櫃台，然後徒步回家。他家離校園就兩三個街區，走回去後再開車到旅館取行李，如此一來，就不用拖著行李走路，也不用搭計程車回家，省力也省錢。

其實，富人花錢並不一定如流水，比如富可敵國的巴菲特，直到現在都會把折扣券存起來，到麥當勞請客呢。也許，富人之所以富有，就是因為他們錙銖必較吧。